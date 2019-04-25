〈房產〉市場尋求資產投資者增加 台開台北市三處資產標售案詢問多

台開 (2841-TW) 委託商仲住邦佳士得國際資產標售其台北市重慶南路、至善路及承德路三處資產，住邦佳士得總經理劉陳傳表示，最近市場上找土地的買家有持續增加的趨勢，不少是抱持長期持有、投資的心態在找地，本次台開委託住邦佳士得標售這 3 個案子，也吸引不少潛在買家詢問。

在台北市東西軸線以翻轉同時，此次台開標售標的之一的重慶南路台開金融大樓，大樓就座落在未來在台北雙子星開發案的正對面，這一帶過去素有台北華爾街之稱，大樓內住戶單純，都為金融機構，未來要都更重建，產權相對單純許多。住邦佳士得研究部進一步指出，上週花蓮強震導致台北市大樓傾斜，老舊街區迫切需要都更的議題再度受到矚目，本次標售標的主打大面積土地持分，詢問度也跟著提升。

至於本次標售不公開底價，劉陳傳表示確實對投資人擬定投標價格策略上有些影響，住邦佳士得研究部建議可從周邊素地過往成交行情下手，如台開金融大樓為容積高達 800% 的商四土地，過去在台北車站週邊素地行情單價已逾千萬，本次標售標的因為土地持分，業主勢必會較素地略為優惠，價格也具競爭力。

台開指出，而士林至善路二段的標的「雙溪逸苑」，位在中影文化城正對面，鄰近故宮博物院區，這一帶人文藝術氣息濃厚，許多藝廊、私人美術館早就關注此案已久，一直在等台開釋出資產的消息公布。

台開此標售案中，「雙溪逸苑」位在中影文化城對面，邀請建築大師隈研吾設計建築藍圖，未來可作高級商業空間、私人住宅或畫廊，也可作為企業行館或教育訓練中心，將成為台北市獨有的「隈研吾建築」。

台開「雙溪逸苑」屬於第二種住宅區，土地持分面積 485 坪，建物共 670 坪。隈研吾建築風格以日式和風與東方禪意為主軸，使用竹子、木材、泥磚、石板、和紙等當地自然建材。而台開等多項建案，包括花蓮洄瀾灣文化村、新埔王禪老祖廟等，也出自隈研吾之手設計。