區塊鏈瀏覽器 Brave 推「Brave Ads」用戶看廣告可獲代幣獎勵回報

Brave 24 日在官網上宣布,推出新選項「Brave Ads」,可讓用戶在觀看廣告後獲得獎勵回報。Brave 把這一選擇留回用戶手上,現凡使用 Brave 最新版本的 macOS、Windows 或 Linux 桌面瀏覽器的用戶,可以選擇通過選擇 Brave Rewards 來查看保護隱私的 Brave Ads。

Brave 是個能封鎖廣告和網頁追蹤、利用開源區塊鏈驅動的瀏覽器。聲明指出,Brave 的使用者現在可因瀏覽廣告,獲得 70% 的廣告營收,獎勵形式則是取得該瀏覽器原生代幣「BAT」。該公司指出,Brave Ads 平台匿名但可數的運作方式能確保廣告主連結至目標觀眾,目的是要確保品牌能連結到真正對其廣告有興趣的人,藉此降低成本,以及有關隱私、安全與詐欺的疑慮。

Brave 公司進一步指出,正與慈善相關的區塊鏈顧問新創公司 The Giving Block 合作,提供廣告庫存和測試運用案例,同時也與無黨派立場的非營利組織人權基金會 (The Human Right Foundation) 合作,Brave 的使用者能夠透過 Brave Rewards 捐款給人權基金會。

Brave Software 執行長兼兼聯合創始人 Brendan Eich 表示:「藉由 Brave Ads,我們正推出第一個能保護用戶的資料權利、並為他們關注 (廣告) 提供獎賞的數位廣告平台。Brave Ads 的另一個目標是改善線上廣告產業的經濟模式與轉換率,因此廣告發行業者與廣告主能在不被中介機構收取龐大費用的情況下活絡運作,並且可帶來全網的監督。」

Brave 在 1 月時與新聞網站 Cheddar 結盟合作合作,提供其用戶三個月免費瀏覽優質內容。該瀏覽器的用戶將自動獲得對 Cheddar 網站上優質內容的瀏覽權限,而無需在用戶端採取其他操作。

根據去年 12 月的報導,Brave 已成為 HTC 區塊鏈智慧手機上的預設瀏覽器。在 HTC「第一款原生區塊鏈手機」 HTC Exodus 1 上已預先安裝 Brave 瀏覽器,該手機可支援多種區塊鏈,包括比特幣與以太坊網絡。

據 Coinmarketcap 數據,截至發稿時間,Brave 的代幣 BAT 交易價格為 0.405 美元,整體市值約為 5.08 億美元,每日交易量約 1.06 億美元。

