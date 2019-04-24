市場對、時機不對？ 軟銀創始人孫正義投資比特幣慘虧 1.3 億美元

據《華爾街日報》4 月 23 日報導，日本軟銀（SoftBank）創辦人兼集團會長孫正義（Masayoshi Son）於 2017 年，即比特幣趨近 2 萬美元歷史高位之際才開始進場，2018 年初又因比特幣價格狂瀉而急忙脫手拋售，虧損金額超過 1.3 億美元。

《華爾街日報》引述知情人士指出，孫正義當初是在資產管理公司 Fortress Investment Group 聯席董事長 Peter Briger 的推薦下進行投資。

值得注意的是，Fortress 早於 2013 年就已經開始投資比特幣，而當軟銀於 2017 年 2 月成功收購 Fortress 後，繼承了該公司價值超過 1.5 億美元的比特幣儲備及傳統投資基金。

從各方面來看，孫正義是一位非凡的投資者，旗下價值千億美元的軟銀願景基金（SoftBank Vision Fund）就是全球最大型的創投基金，曾投資多家獨角獸新創公司如： WeWork、Uber、Lyft 和滴滴出行。

孫正義也有一顆愛才之心，當年投資阿里巴巴時只跟馬雲談了 5 分鐘，就決定投資大膽投資 2 千萬美元，如今這筆投資已讓他獲利超過 2,500 倍。然而，作為一名成功的投資者，孫正義長期以來都以快、狠、準的投資決定而聞名，但這次為何仍錯失投資比特幣的最佳時刻？

著名比特幣投資者 Peter McCormack 也曾在比特幣熊市中損失 100 萬美元。他表示，「隨著投機狂潮持續加溫，越來越多的人都開始參與其中，無疑是在為泡沫創造條件。但是我們當中有許多人都已經深陷熱潮無意離場，更不用說謹慎行事了。」

另一位新進場的不具名投資者向外媒透露，他曾在 2017 年 11 月將 12 萬美元投入比特幣，而當泡沫爆破之時，他更第一時間將資金轉到比特幣現金和以太幣，以試圖止血，但最終仍損失 96％ 的投資，他當時說道，「這真的很令人震驚，而且非常痛苦。雖然我也看過有關億萬富翁破產的消息，但當時還不太相信，認為這怎麼可能？一夜之間怎麼會失去那麼多錢？從來沒想過自己會置身其中。」

《彭博社》估計，孫正義的淨資產為 188 億美元，較去年增長 54％ 以上。另一方面，軟銀集團的年收入則為 63 億美元。

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