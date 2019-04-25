「三星幣」指日可待！韓媒：傳正開發區塊鏈主網

韓國媒體近日引述一名「熟悉三星內部營運狀況」的消息來源稱，該公司的區塊鏈工作小組目前正開發基於以太坊的區塊鏈主網，並將籌劃發行「三星幣」。

消息人士表示，「項目正處於內部實驗階段，我們尚未在私鏈和公鏈之間作出抉擇，但個人認為結果將會是混合鏈。」

他繼續說道，區塊鏈項目開發完成後，公司下一步極有可能將發行「三星幣」，但這部分的具體方向仍有待確定。

假設三星所開發的是公鏈，那麼三星幣未來則有可能將在加密貨幣交易所上公開交易。據消息人士稱，三星也有可能將區塊鏈技術引入 Samsung Pay，但此番言論尚未得到證實。

三星區塊鏈工作小組成立於去年，期間不斷積極開展項目。今年 2 月，三星正式發布旗艦產品 Galaxy S10，更內置加密貨幣私鑰儲存及區塊鏈數位簽名等功能。

另一方面，法國商業雜誌《資本報》報導稱，三星已向加密貨幣硬體設備新創 Ledger 投資約 2.9 億美元。截至截稿時間，雙方僅由 Ledger 發言人出面證實消息屬實，但並未就投資金額及其他細節作出回應。

消息恰逢 Ledger 升任 Pascal Gauthier 為執行長，而該公司此前已進行過兩輪融資，其中包括：2017 年 A 輪融資籌得 700 萬美元及 2018 年 B 輪融資籌得 7500 萬美元。

Ledger 執行董事兼共同創辦人 Éric Larchevêque 4 月 24 日在推文中提到，「我們仍然需要硬體錢包，但為了支持捍衛個人主權的加密貨幣革命，智能手機確實將發揮核心作用。」

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