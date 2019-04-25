〈房產〉北台灣首季新屋推案量緊縮 台北市年減3成最嚴重

據市調機構統計，2019 年第 1 季北台灣新成屋、預售屋推案量達 1783.1 億元，季減 25.2%，與去年同期相比，年減幅 16.6%。住展企研室經理何世昌表示，第 1 季推案量遜於預期，除建照來不及取得、無法如期開賣外，建商戒急用忍，減慢推案步調也有關聯。雖然推案量減，但對房市反而比較健康。

何世昌認為，雖然今年第 1 季北台灣區域房市新推案量下滑，但對市場而言卻是好消息。由於整體買氣增幅有限，假如推案持續爆量，反而加重市場賣壓，對未來房價與房市復甦並不利。

據統計，台市今年第 1 季推案量僅約 388.6 億元，年減幅超過 3 成，是北台灣第 1 季推案量減幅最大的縣市。台北市第 1 季推案呈現「蛋白熱、蛋黃冷」，蛋白區又以北投、大同等區推案量最多，兩區合計案量近 180 億元，占了全台北市總量的 46%。傳統蛋黃區如大安、中正等區，推案量均不到 50 億元，而松山、信義等行政區更是零推案。

何世昌指出，受到新增供給量減少，以及市區遞延性買盤逐漸出籠的交叉影響，客源稀釋的問題獲得紓解。今年 2-3 月期間，北市市中心市況明顯回溫，案場來人量與成交組數普遍較去年第 4 季上揚。

而新北市今年第 1 季推案量約 572.5 億元，年減 24%。新北市第 1 季以板橋、新莊推案量最大，推案量分別約為 136 億元、99 億元，兩區占新北市總量的 41% 左右。另外，土城、三重等區案量也不少，都超過 50 億元以上。

除了大台北地區第 1 季推案量衰退外，其他如宜蘭、新竹地區等地，今年第 1 季第 1 季推案量也同步下滑。其中，宜蘭第 1 季推案量約 25.6 億元，年減近 10%。新竹地區第 1 季推案量約 221 億元，年減 26%。

然而，桃園與基隆第 1 季推案量卻逆勢走揚，桃園單季案量更一舉突破 500 億元，直追推案量最大的新北市。

桃園市第 1 季推案量達 519.2 億元，年增 13％。桃園推案重心落腳在桃園、中壢、八德等區，其中又以桃園區案量逾 100 億元最可觀，主要是受到中路、經國等重劃區新案釋出所帶動。