皇普今年積極推案搶攻首購商機 林口MVP案首推10年防水保固

皇普建設 (2528) 今年積極北中南佈局，除目前正銷售的三個案外，下半年將分別會在竹北及台中、高雄等地推案。皇普目前線上三筆個案銷售中，累計總銷金額約 56 億元左右，包括總銷 30 億元林口皇普 MVP 案、總銷 16-17 億元的楊梅埔心皇普鉑苑，以及總銷 9 億元的台南文苑。其中林口皇普 MVP 個案率先推出 10 年防水保固，未來竹北、台中等地的推案也將會把 10 年防水保固加入。皇普在今年農曆年後強力推銷林口皇普 MVP 案，總銷約 30 億元，目前已售約四成，已在去年底動工，皇普副總蘇孟光表示，目前林口 A7 區段成交價約落在 25-27 萬 / 坪，鎖定首購族群。



蘇孟光表示，房市現在是以需求型客戶為主，是購屋好時機，目前皇普推案客層主要鎖定在首購族群，同時持續在全台各地尋求適合的土地，目前也在央北、新店及江子翠等地尋找適合的土地，未來有機會在雙北市推出個案。



皇普預估下半年 7 月將在竹北推出總銷 23 億元個案，以及總銷高達百億元的台中錦春段個案，而 1 月底買進高雄苓雅區土地，也許會趕在今年底前推出個案。