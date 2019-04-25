美股新高背後需留意：機構正做空、融資餘額不及第4季

美股公司第 1 季財報普遍優於預期，推升股市週二 (23 日) 再創新高，週三也仍於高檔徘徊。不過有分析警告，別被漲勢所愚弄，因為聰明錢正在準備放空。

ThinkMarkets 分析師 Naeem Aslam 表示，即使有近 79% 標普 500 指數的公司，在截至目前的第 1 季度財報中擊敗了預測，但避險基金或機構投資者，似乎並沒有接受這一預測。

他主要透過商品期貨交易委員會 (CFTC) 的數據，它提供了大型投資機構在美股的部位。而最新數據顯示，標普 500 指數的看漲情緒減少了 36%，意味更多大戶正看跌股市，採取做空策略。

他說：「這表明，如果市場再次下跌，聰明錢將大賺一筆。」

融資餘額未跟上漲勢

另一個值得注意的數據是，在這波漲勢中，融資餘額 (margin debt) 並未跟上，甚至還未從去年 12 月的大跌中恢復。

一般來說，無論是出於恐慌還是通過追加保證金被迫拋售，當股市暴跌時，融資餘額將大減。去年 12 月聖誕節前的跌幅，就迫使融資餘額減了 940 億美元。但此後的股市、垃圾債券和槓桿貸款等資產的反彈，卻見不到融資餘額相對的揚升。

美股融資餘額變化 (圖表取自 WolfStreet.com)

非營利組織美國金融監管局 (FINRA) 數據顯示，3 月份，美股融資餘額較 2 月下降了 72 億美元，到 5740 億美元。與 2018 年同期相比下滑了 11%，即 710 億美元；比去年 5 月的峰值少了 14%。

融資餘額需要看趨勢，由長期來看，它與股市的強漲及拋售存在著緊密關係，兩者相互回饋，往往一個先動，另一個再發生變化。融資餘額稱不上股市走勢的預測指標，但在股市下跌時，高水準的融資水位將加劇跌勢。

投資人仍態度謹慎

通常情況下，股市槓桿的形式是多樣的，但所有形式中，只有融資餘額是每月定期對外公布，因此能夠大致說明股市的槓杆狀況。

當投資人進軍股市，槓桿就是一個加速器，幫助投資人在上漲時賺得更多，同樣地，也會加大下跌的速度。

去年第 4 季雖然見到融資餘額逐步減少，但仍是相對的高水位，如今，股市回到去年 9 月的高點，融資餘額卻未上升，說明投資人更謹慎對待現今的漲勢。