特斯拉Model S、X價格下調 動力性能升級 力拼Q3轉虧為盈

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 已宣布，將重新推出價格下調後的 Model S 和 Model X 車款，並且電池續航力和里程數也將升級，在公布了 Q1 慘不忍睹的財報後，公司此策略或許能帶動市場買氣。

升級後的「長里程」Model S 和 X 將搭載新的動力傳動系統，採用了永磁磁阻 (permanent magnet synchronous reluctance motor) 馬達設計，讓車輛可以有更長行駛距離，同時也能對應第三代 Superchargers 更快的充電效率。

新的 Model S 和 X 里程數將能達到 370 英里和 325 英里，訂價在 9 萬美元。

「標準里程」的 Model S 和 X 分別要價 8,3000 美金和 7,8000 元美金

力拚要在 Q3 轉虧為盈的特斯拉已開始裁減人力，包括解聘近半在美國處理交車事宜的員工，先前還說要關閉實體店面，以降低成本。

如今在公布 Q1 財報後推出降價與升級車款，或許想藉此吸引新買家，立拚獲利

汽車雜誌 Autotrader 和 Kelley Blue Book 的執行發行人 Karl Brauer 表示，特斯拉此番升級有助於促使老客戶考慮入手更高價位的特斯拉車款，加上現在市場上低價的 Model 3(定價 35,000 美元) 已上市。

「而且，由於 Model S 和 X 的生產時間更長，它們可能產生更高的利潤」Brauer 說道。

今年年初所有特斯拉車型的聯邦稅收抵免額減少了 7,500 美元。今年夏天稅收抵免會再減少一半，基本上這對美國消費者來說，所有特斯拉汽車又更加昂貴