〈標普那指創新高〉科技股帶領美股上攻 FANG重回投資人視野

美國股市在科技股的領軍下持續上漲，被稱為 FANG 的 Facebook(FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix(NFLX-US) 和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)，在當前攻勢中再次成為領頭羊，大型基金管理公司已恢復購買這些股票。

這 4 檔股票再加上蘋果 (AAPL-US) 與微軟 (MSFT-US)，可說是去年最擁擠的交易，但在去年第 4 季的劇烈修正中受傷最重，遭受約 9450 億美元市值的損失，但在今年以來，這些股票市值已增加 8725 億美元，已收復大部分的失地。

今年以來，標普 500 指數已上漲 17%，很大程度要歸功於這些股票的回神。

FANG 交易再度變擁擠

去年科技股和其他成長型股票的快速上漲，嚇到了一些投資人，相較之下，今年似乎上漲條件更為成熟。

實際上，根據美銀美林 4 月的調查，超過 180 位基金經理表示，他們看多 FANG 股票以及百度 (BIDU-US)，阿里巴巴 (BABA-US) 和騰訊的 BAT 組合，並看空歐洲股票，創自去年 11 月以來的人數之最。

雖然基金經理認為，交易過於擁擠是一個缺陷，但一些人認為，與去年相比，科技股今年沒有那麼擁擠，為進一步上漲留下了更多空間。

Janus Henderson 全球科技基金經理 Denny Fish 表示，他看好 Netflix，並在微軟、Alphabet 和亞馬遜保持高水位持股。他指出，在投資人預期美中貿易關係轉好，而 Fed 偏向鴿派之下，希望取得更高的收益。

有大單買進科技股 ETF

另外值得注意的是，週二盤中，規模 201 億美元的科技股 ETF Vanguard Information Technology ETF(VGT-US) ，出現超過 2.88 億美元的買入，使該基金成交量創下逾 3 個月最高水準，說明仍有投資人看好牛市還有上漲空間。

科技股今年以來累計攀升近 27%，跑贏上漲 17% 的基準指數。這些成長型股票 ETF 在今年 1 月

遭遇 20 多億美元資金流出，但此後資金流入流出接近平衡，成長型股票 ETF 今年平均上漲了 19%。

儘管如此，並非所有人均對科技股的上漲深信不疑。摩根士丹利繼續建議投資人，應控制科技股與非必需消費類股的持股比重，並在美國經濟成長停滯下，採取更具防禦性的立場。