〈財報〉特斯拉Q1財報慘 不務正業推保險產品

特斯拉週三 (25) 美股盤後公布最新財報，第一季財報獲利、營收皆不如預期，2019 年聯邦稅收抵免的減少、物流挑戰與季節性影響，特斯拉電動汽車銷售成績不佳，拖累該公司盤後股價應聲走跌。

特斯拉 (TSLA-US) 週三收跌 1.99% 至每股 258.66 美元，特斯拉財報遜預期拖累，該公司盤後股價震盪，一度下跌至低點每股 253.05 美元。由於電動汽車潛在需求擔憂，今年特斯拉股價下跌約 21%。

特斯拉股價走勢圖。

財報關鍵數據

調整後每股純損 EPS 為 2.90 美元，低於分析師預期的 0.69 美元，去年同期每股純損為 4.19 美元。

營收為 45.4 億美元，高於市場預期的 51.9 億美元，去年同期為 34 億美元。

特斯拉財報會議

第一季交付量低於預期以及多次銷售定價調整影響，導致特斯拉第一季營收遜於預期。物流方面挑戰和季節性也影響第一季電動汽車銷售，特斯拉執行長馬斯克稱：「人們不喜歡在冬天買車。」

特斯拉第一季生產了 7.71 萬輛汽車，交付量約為 6.3 萬輛，季增 3%，遠低預期交付量的 7.6 萬輛。

該公司重申，預計 2019 年將交付 36 萬至 40 萬輛汽車，年增約 45% 至 65%，預計第二季將交付 9 萬至 10 萬輛汽車。

特斯拉第一季末將業務焦點放至中國與歐洲等海外市場之後，投資者一直密切關注特斯拉 Model 3 電動汽車的需求。

針對 Model S、Model X 產品變化以及 Model 3 的全球訂單，特斯拉預計其訂單和生產率將全年增加。

特斯拉執行長馬斯克。(圖：AFP)

特斯拉預期 2019 年底中國超級工廠 Model 3 每週產能為 1000 輛，最高每週 2000 輛。

特斯拉執行長馬斯克表示：「如果上海超級工廠能在今年第四季初達到量產，那麼 2019 年我們可能在全球生產高達 50 萬輛汽車。」

馬斯克稱：「這是一個積極的時間表，根據我們今天所知，在截至 2020 年 6 月 30 日的 12 個月內，全球能夠生產超過 50 萬輛汽車，確實很可能。」

特斯拉在 1 月份失去一項重要的稅收抵免，3 月以現金償還了 9.2 億美元債務，還將面臨 4 月份到期的 1.8 億美元債務。

為降低成本，特斯拉宣布取消部分冷僻地點的商店，轉而採用線上銷售模式。馬斯克週三透露，特斯拉計劃推出自家保險產品，可能最早在下個月推出。

他還表示，儘管到目前為止，資金還沒有成為特斯拉成長的制約因素，但在此時籌集資金的想法是有價值的。

展望未來，特斯拉預計，第三季將恢復盈利並減少第二季的虧損 (與早前第二季恢復盈利的說法相反)，預計 2019 年每季都會出現正自由現金流，不包括資本支出。

華爾街分析

2019 年初，馬斯克和證券交易委員會 (SEC) 發生法律糾紛，第一季汽車交付量令人失望，股票大幅下挫、員工裁員以及華爾街分析師擔心潛在需求萎縮。

2 月特斯拉推出了期待已久售價 3.5 萬美元的 Model 3 車型，3 月 14 日推出 Y 型跨界休旅車，本週發表自行研發的自駕車晶片，宣布特斯拉無人計程車隊預計 2020 年正式上路。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 本月初表示，第一季成為特斯拉可能想要忘記的一個季度，交付量不斷惡化是主因。

特斯拉週三盤後股價震盪跌後一度轉正，CFRA 分析師 Garrett Nelson 表示，這一直是一個希望股票，馬斯克提供足夠的希望與自動駕駛技術潛力、上升銷售前瞻並加入保險產品發布的結果。

儘管近期華爾街分析師對特斯拉的負評越來越多，「賣出」評級數量超過了「買入」。一些分析師對特斯拉扭轉局勢並增加未來幾個季度出貨量的能力表示樂觀。

Hargreaves Lansdown 股票分析師 Nicholas Hyett 表示：「正如特斯拉經常發生的情況一樣，我們會謹慎行事，就像他的瑪利歐賽車一樣，馬斯克不按照正常的規則進行比賽，到目前為止，他一直堅持不懈的決心並擁有忠誠的股東基礎，而不是讓比賽破壞了他。」