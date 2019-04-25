財報季持續 科技股領漲 那斯達克創盤中新高

在週二 (23 日) 標普與那斯達克指數刷下歷史新高後，週三 (24 日) 市場持續消化諸如波音和開拓重工等財報消息，在科技股領漲下，那斯達克指數週三盤中一度刷新盤中新高至 8139.55，突破去年 8 月 30 日盤中歷史高位 (8133.30)。

台北時間週三 (24 日) 晚間 11 時 50 分許，美股四大指數午盤表現：

美股道瓊指數下跌 9.64 點，或 0.04%，暫報 26646.77 點。

那斯達克指數上漲 2.74 點，或 0.03%，暫報 8123.56 點。

標普 500 指數下跌 1.34 點，或 0.05%，暫報 2932.34 點。

費城半導體指數上漲 14.73 點，或 0.94%，暫報 1588.78 點。

那斯達克指數走勢圖。(圖：investing)

去年底美股歷經拋售潮後，導致華爾街迎來金融危機以來最糟糕的一年，所幸在聯準會轉鴿、美中貿易談判樂觀，美股短短不到半年即從低點反彈。

在聯合技術、可口可樂和推特等企業強勁的財報激勵之下，標準普爾和那斯達克指標週二 (23 日) 刷下歷史收盤新高。

迄今已有近 130 家標準普爾 500 指數成分股報告第一季財報成績單。根據 Refinitiv 數據，其中 78% 的公司財報獲利優於預期。

Tribeca 貿易集團行政總裁 Christian Fromhertz 表示：「現在，投資者感覺持續著擔心會錯過的心情，這就是最後推動美股的動力。我認為我們會在某個時候看到盤整，這並不表示我們需要大幅回調，我只是認為，我們需要鞏固成果，這可能會發生在一些更大的科技公司身上。」

Wedbush Securities 駐洛杉磯證券交易董事總經理 Michael James 表示：「目前為止，財報反應非常強烈，投資者情緒也非常積極。這種緊張情緒與估值有關，人們擔心的是能否獲得足夠好的業績和財報前瞻，證明市場有理由繼續走高。」

週三美股盤前，開拓重工 (CAT-US) 公布上一季獲利和營收優於預期，不過預估中國市占率將出現微跌，毛利率降低，該公司週三盤中股價跌幅逾 3%。

波音亦公布最新財報，受到波音 737 MAX 在不到 5 個月內兩度墜機的影響，該公司第一季利潤下降 21%，但營收、獲利皆符合市場預期，激勵其週三盤中股價上漲 1%。值得一提的是，波音意外地延後公布 2019 年財測並停止庫藏股計劃。

蘋果 (AAPL-US) 週二盤中上漲 0.3%、eBay (EBAY-US) 上漲 4.1%、高通 (QCOM-US) 上漲 1.5%。

台股 ADR 午盤表現漲跌互見，聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.55%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.044%；日月光投控 (ASX-US) 下跌 2.09%；友達 ADR (AUO-US) 下滑 1.64%；中華電信 ADR (CHT-US) 下滑 0.28%。

微軟 (MSFT-US) 與臉書 (FB-US) 將在週三盤後公布財報，而亞馬遜 (AMZN-US) 計劃於週四公布最新財報。