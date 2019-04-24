輝達GTX 16系列電競筆電上市 微星18款新機齊發 4月、Q2業績有看頭

晶片大廠輝達 (nVIDIA) 週三 (24 日) 宣布針對電競筆電推出 GeForce GTX 1660 Ti 與 1650 圖靈 (Turing) 架構顯示晶片 (GPU)，即日起全球電競筆電製造商將以售價 799 美元起，陸續推出超過 80 款搭載最新 GeForce GPU 的新款機種。國內電競品牌業者也同步宣布推出搭載 GTX 16 系列 GPU 的電競筆電，其中，高階電競筆電龍頭微星(2377) 一口氣推出 18 款新機種，除了 16 系列顯卡之外，也搭載英特爾 (Intel) 最新第 9 代 Core 處理器。此外，技嘉 (2376) 與旗下 AORUS 品牌也各自宣布推出搭載最新 CPU 與 GPU 的電競筆電，其中技嘉與 AORUS 分別以 AERO 15 Classic 與 AORUS 15 應戰。



輝達去年第四季以來針對電競市場陸續推出圖靈架構的新 GPU，包括支援即時光影追蹤技術與 AI 功能的 RTX 20 系列，以及今年以來推出的 GTX 16 系列，分別主打中高階與中低階市場，陸續引導電競市場逐漸走向換機的方向，其中，元月底 RTX 系列筆電正式上市，在品牌效應之下，微星一口氣推出逾 20 款新機種，帶動元月業績以 108 億元超越預期。



這次 GTX 16 系列筆電上市，微星再以 18 款新機連發的高姿態搶市，將可有效增添 4 月與第二季業績成長動能。微星表示，元月發表革命性輕薄電競 GS75 Stealth 以及多款 RTX 顯卡的電競筆電，在競爭越加激烈的電競市場殺出紅海，維持龍頭地位，成功帶動首季銷售業績成長逾兩成，本次新品發布可望再帶來新一波換機買氣，助攻本季業績再提升。

