微星 (2377) 持續深耕電競市場,宣布再度攜手全球最大電競組織 ESL,以官方指定電競夥伴的身份為即將來到的 ESL One Birmingham、ESL One Cologne 等 ESL One Powered by Intel 2019 系列巡迴賽,提供電競硬體設備。ESL 北美品牌合作資深副總裁 Paul Brewer 表示,ESL 旨在為粉絲和參賽選手以及線上觀眾提供最佳電競體驗,因此選擇與微星合作成為電競夥伴。微星週三 (8 日) 股價收 85.9 元。



微星指出,其與 ESL 在 2018 年就展開結盟,成功提升選手的賽事表現,並將賽事帶到嶄新高度。而活動期間玩家的反饋讓該公司得以用玩家的視角和思維來升級其電競系列產品。



微星首季在擺脫庫存陰霾以及輝達中低階顯卡新品上市激勵下,3 月營收重回百億元大關。法人預估,微星本季業績持續上揚,淡季不淡,其電競曲面螢幕市占來到第二,僅次於三星,去年在曲面電競出貨量成長一倍,預期今年將達 820 萬台,年增三成,助攻營收。