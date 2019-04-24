櫃買調降債券ETF附條件交易費率至千萬分之5 5月1日起實施

為擴大債券 ETF 發行市場規模，提升證券商參與債券 ETF 市場之意願及利基，櫃買中心自今年 5 月 1 日起，調降債券 ETF 附條件交易費率至千萬分之 5。櫃買中心表示，考量證券商承作債券 ETF 附條件交易與債券附條件交易，其目的皆為短期資金融通，比照債券附條件交易，調降債券 ETF 附條件交易證券商業務服務費費率，擴大債券 ETF 市場規模。



櫃買中心統計，去年 1 月 2 日至上周五 (19 日)，上櫃債券 ETF 還原配息後的總平均報酬率達 5% 以上，證券商養券利差(債券 ETF 報酬率減附條件交易融資利率) 空間大，櫃買中心期望，藉由債券 ETF 附條件交易業務服務費率之調降，以提升證券商持有及參與買賣債券 ETF 之誘因，並提升債券 ETF 的流動性，為未來債券 ETF 市場的發展注入動能。