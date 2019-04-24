歐買尬旗下綠界科技遭惡意抹黑 盼司法介入調查

歐買尬集團 (3687) 旗下「綠界科技」近日接獲合作銀行通報指出，有位不具名之民眾聲稱收到一封不存在的單位「中華民國人口福利部」所寄發之年金詐騙繳費通知單，為綠界所提供之代收服務，藉此舉啟動金融機構及超商通路防止詐騙機制，意圖擾亂金融秩序及中斷「綠界科技」每日龐大之代收代付業務，此惡意造假行為已嚴重影響公司之商譽及業務損失，特此澄清也盼民眾不要再相信，勿繼續以訛傳訛。歐買尬指出，上週衛生福利部長官收到刻意捏造的詐騙繳費條碼檢舉信函，經查核發現該繳費單申請時間為中華民國 108 年 4 月 18 日，不具名報案民眾何以能於隔日中華民國 108 年 4 月 19 日立刻收到紙本郵件繳費通知單，並火速舉報衛生福利部，以相關作業流程時間比對來看，均為經過精心安排刻意製造假新聞，藉以炒作抹黑本公司，並中斷本公司所提供之服務以擾亂金融秩序，本公司已備妥相關文件報案，並請司法機關介入調查，請民眾切勿相信上當受騙。



「綠界科技」自成立以來恪遵政府法令，並長期與內政部警政署 165 反詐騙合作，提供最完整之第三方金流工具，除先後取得與台灣最多家銀行信用卡收單合作、四大超商最快隔日撥款服務、建立 ATM 線上線下最完善繳費平台、配合政府政策建置 B2B、B2C 電子發票系統，及各式 open API，以期協助線上線下商家做生意會碰到的各種問題。

