市場能見度提高 晶技Q2營收可望年增 終止連2季衰退

石英元件廠晶技 (3042-TW) 今年首季受整體手機市場需求不振影響，營收 16.23 億元，年減 13.18%， 4 月起產能利用率快速回升，達近 100%，依目前接單預估，第 2 季營收將達 18.63 億元水準以上，將呈現季增及年增，也將打破連 2 季營收年衰退的窘況。

從來自 EMS 廠的訊息顯示，4 月中旬之後，大陸網通、手機廠對零組件的下單態度轉趨積極，一是因華為市場新機 P30、P30 Pro 產品上市後聲勢驚人，其他如小米等陸廠，擔憂零組件搶不過華為，因此提前下單；二是因為，近期市場傳，包括被動元件業者有意調高產品售價，組裝廠唯恐重演去年缺料等窘況，各家積極提前備料。

晶技 4 月起產能利用率快速回升，達近 100%，晶技看好，除因 5G 微型基地台建置因素帶動，台網通、陸廠手機組裝廠下單積極，目前的訂單能見度明顯較第 1 季增強。

晶技 3 月產能利用率約僅 60-70%，晶技主管指出，3 月工作天數恢復正常，包括手機網通、5G、物聯網產品等應用需求都有升溫趨勢，4 月單月營收估可持續成長，4 月起產能全面開出，產能利用率明顯提升到近 100%，今年第 2 季單月營收將維持 6 億元水準。

晶技去年獲利衰退，稅後純益 6.44 億元，每股純益 2.08 元，晶技預計明 (25) 日召開董事會，通過去年盈餘分配案，預期每股擬配 2 元股利，但仍待董事會進一步決議。明日董事會也將通過首季財報，法人估每股純益約達 0.27 元。

法人估算，晶技配發每股 2 元現金股利，對照今日盤中成交價約 36.56 元，現金股利殖利率為 5.47%。