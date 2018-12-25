歐買尬手遊《LUNA2 歡樂派對》上市 為明年首季營運添柴火

歐買尬 (3687) 自今年第二季推出《LUNA》手遊版後，其萌翻天的經典復刻獲得許多玩家歡迎，帶動整體營運動能，22 日加入大型多人線上角色扮演遊戲 (MMOPRG) 手遊《LUNA2 歡樂派對》，除延續先前經典玩法外，有望為 2019 年第一季添營運柴火。剛結束的 9 合 1 大選，最新流行話題就是當選高雄市市長韓國瑜愛情產業鏈，新推出的《LUNA2 歡樂派對》也加入愛情概念，從原先經典的轉職戰鬥、團戰、坐騎養成的玩法，到新版在遊戲內可以與其他玩家約會、結婚一起生活，增加更多充滿粉紅泡泡的場景，讓玩家可以從真實人生到遊戲場都能好好談個戀愛。



歐買尬指出，過去 MMOPRG 需要耗費大量時間、金錢才能養成角色的弊病，《LUNA2 歡樂派對》均力求優化，例如降低角色升級所需要的經驗值、交易不設特權門檻、商城的售價調整… 等等，縮小投資遊戲的時間成本，在保留遊戲的豐富度下，減少養成角色所需的費用，讓更多玩家能輕鬆享受 LUNA 所帶來的樂趣。



任職於歐買尬 15 年的現任總經理楊上弘，因個人健康因素請辭，由資源管理處處長羅士博升任，預計明年 1 月 1 日起生效，未來將改組公司組織架構，導入新的兩大事業群，盼在新時代中獲得佳績。