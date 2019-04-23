撕開 IEO 最後遮羞布 Bibox 和 SKR 鬧劇全劇透

編按：隨著幣安 Launchpad 帶動市場重燃，「IEO」頓成市場焦點，不論規模大小，各地加密貨幣交易平台「魚貫進場」，IEO 計劃瞬間遍地開花，圖一舉突破熊市樽頸。 然而，從 ICO 到 IEO，交易所、投資人、項目方，這次是誰買單？「IEO 本來就是割項目方的。」場內人都這麼認為。

4 月 22 日早上 8 點，宣稱全球首個人工智能數位資產交易平台的 Bibox 突然發佈公告稱，其 Bibox Orbit（恆星計劃 — 即 IEO 計劃）暫停上線 Staking (SKR) 項目，原因是「市場額度外溢現象並未得到有效控制」。此時，距離 Bibox Orbit 正式開售，只有不到 2 個小時。

相關文章：掀 2019 年交易所大戰「IEO」成被爭奪的肥肉？

在 IEO 浪潮下，Bibox Orbit 一口氣推出了四個項目，被戲稱為「恆星 F4」，而 Staking，原本也應在 22 日上午 10 點開啟銷售。

「對於暫停上線，Bibox 沒有跟我們做任何溝通。」Staking 內部人士何某（化名）向中國 31 區專業區塊鏈媒體表示。

事實上，Bibox 和 Staking 的矛盾在上週五開始激化，矛盾的焦點有兩個：一是場外交易，二是保證金。

相較於明面上的「場外交易」問題，雙方關於 125 萬美元保證金、市值管理、書面條款等問題更隱晦複雜，而這也是這場矛盾的真正導火索。

在接受 31 區獨家採訪中，何某詳細講述了 Staking 與 Bibox 之間從友好合作到矛盾激化，最終演變至無法挽回的整個過程。

矛盾激化

一切緣起 IEO。

三週前，加密貨幣交易所 Bibox 找到了 Staking 項目方。

「（他們）說很喜歡我們的項目，希望我們首發。」何某如是說。

何某表示，他們當時是很願意與 Bibox 合作的。在他看來，Bibox 擁有不俗的用戶儲量和值得認可的技術支持，並且承諾可以充提。

公開資料顯示，作為幣圈首個人工智能交易所，Bibox 目前全球市值排名第 7 名，24 小時交易額高達 52 億人民幣。

而作為首發，Bibox 提出的條件是，Staking 需要保證金，20 萬 USDT。

「我們很激動，當場就交了。」何某表示。

但遺憾的是，雙方的後續溝通並沒有像第一次交流般順暢，最後甚至因為保證金金額的問題，在即將開啟發售的前三天，Staking 和 Bibox 間，出現了不可調和的紛爭。

在矛盾激化前，Staking 的「首發」先沒了。

Bibox 給出的解釋是，原先首發計劃有變，4 月 22 日的上幣計劃由一家擴大為 4 家，加入了 The Force Protocol（FOR）、Ludos（LUD）、和 X-Block（IX），也就是被大家統稱的「恆星 F4」。

「當時我們也是同意了的，他們也沒想到 Bibox 的項目會這麼火。」何某稱，「Bibox 告訴我們，Staking 應該會排在第一或者第二。」

但實際上，在 Bibox 最終宣傳中，Staking 是排在第三的位置。

「我們也沒說什麼，只好默認了。在此期間，我們正常運營，對接、發文案，都很正常。」何某稱。這種有序而平穩的忙碌狀態在上週五打破了。直到，「週五，Bibox 突然說，你們答應我們要拉 5 到 10 倍，所以要把募集資金背書的 5 到 10 倍的錢打進來。」

在 Bibox 的公告中顯示，Staking 硬頂是 50 萬美金，但何某表示，實際上計劃募資金額是 25 萬美金，這意味著，Staking 需要再繳納 125 萬~ 250 萬美金。

（Bibox 官方顯示 Staking 募資數量）

「這就讓我們很難堪了，一下要打 200 萬美金，這是個天文數字，我們不能馬上做這個決定。」何某直言，時間太倉促，於是他們和 Bibox 進一步交涉。

「一開始沒說要交 5 到 10 倍的錢」，何某提出了這樣的質疑，而 Bibox 回應是，「那會兒」雙方溝通還不夠深入，但鑑於 Staking 已經交了 20​​萬保證金，在 Bibox 看來，雙方已經開始合作了。

「在交涉過程中，我們很不愉快。」何某指出，拉 5 倍就是簡單的在基數上「乘以 5」，「哪家項目市值管理是這麼玩的？」何某質疑。

不過，雖然有些抱怨，但 Staking 依然接受了條件。

最終協商結果是，在募資 25 萬美元這個數值上，拉 5 倍，Staking 再補交 125 萬 USD。

本以為恆星計劃可以順利推進下去，但雙方矛盾卻進一步激化。

除了保證金的矛盾，雙方還有一個矛盾點，就是場外交易。

「我們自己的社區成員也想參與，我們想要 Bibox 能為我們開放充提，這樣我們能賣一些 Token 給他們。」何某稱，「但 Bibox 告訴我們，他們要關充提，單機拉升。」

「這太不合理了，我們本想為 Staking 的社群用戶們謀點福利。這樣一來，我們的用戶只能通過 Bibox 來進行 SKR 的搶購。」何某補充道。

他認為，「原則上，用戶越多，對交易所而言也是有好處的，但是 Bibox 只想讓自己的原生用戶賺錢，不想把利益分給新用戶。」

矛盾無法調和，雙方溝通的言辭也愈發激烈。

「Bibox 還提出了很多很苛刻的條件，譬如，當天不能跌 30%，不然要扣我們 30 萬的保證金。」何某透露。

「他們（Bibox）給的壓力太大，我們又是第一次上幣，不知道這種行為是行業慣例還是個別行為。」何某表示，Staking 的合夥人之一沒有頂住壓力，在 21 日傍晚，給 Bibox 對接方的個人的賬戶又轉了 10 萬美金，就為了展現「信任」。

事實上，週五、週六、週日，連續三天，Staking 和 Bibox 一直在「爭吵」，「直到昨天半夜他們開始威脅我們，說要在周一的時候把我們下架」，何某稱。

「買賣不成仁義在，我們一直希望好好溝通，也願意配合打款。只是 125 萬美金不是小數目，我們想分批打。」何某表示，提出這個訴求後，「對面就沒再和我們進行溝通了。」

直到今天早上，接到合夥人電話後，何某才知道 Bibox 發了公告，暫停上線 Staking，「恆星 F4」變成了三缺一。

「保證金」的貓膩

此次 Staking 和 Bibox 爭吵的矛盾點，集中在兩個地方：一個是保證金和市值管理，另一個是場外的交易。

「有保證金很正常，這也算是行業潛規則。」某量化團隊負責人 A 君（化名）點出。

不管是 IEO 還是正常的上幣，項目方募到的錢不能立刻拿走，要鎖倉一段時間。保證金，也算是鎖倉一部分，項目方提前交一部分資金，完成拉盤目標或流動性目標後可以拿走。

「保證金是上幣條件裡最重要的條件之一。」A 君解釋道，「雙方一般都會簽協議，比如做市協議之類的。這些都早談好了應該，不可能現在臨時拿出來。」

但按照何某的說法，125 萬保證金不僅是 Bibox 臨時提出的，而且雙方也並沒有簽訂書面協議。

在何某提供的截圖中，我們可以看到，Staking 方表示需要有「書面的資金使用計劃和具體條款」，這樣 LP 才能支持，財務才能打錢。

但 Bibox 方則表示，「其他項目沒有這個需求，所以沒有這個合同模板」，Staking 可以擬定合同，法務審核後，沒問題就能簽訂。

「我們發過去的合同，他們返回來時候，故意把保證金、做市資金這部分刪去了。」何某稱，「他們所有跟我們說『做市資金』都是在電話中說的，比較狡猾。」

圖左及圖右為合同對比圖

「做市」、「拉盤」這些隱晦的操作需要寫在合同裡嗎？

「一般都有書面協議，口頭協議那太容易扯皮了。不過，協議不會大喇喇地用『拉盤』兩個字，一般會包裝成市值維護，約定在多長時間內，項目價格不低於多少等。」A 君表示，「雖然嚴格說起來，這（協議）也沒有什麼法律效應，但有總比沒有好。」

不過 A 君表示，不理解為什麼需要 125 萬美金的市值管理費用，「這也太高了，上火幣、幣安也就差不多這個等級」。

據何某解釋，Bibox 給出的理由是，募資 25 萬，拉 5 倍，因此要繳納 125 萬美金。

「這個奇葩算法哪來的？」A 君表示不解，「市值管理拉 5 倍，並不意味著一下砸進去 100 萬美金，直接拉 5 倍。這樣項目方不就變成接盤的了？」

「需要多少資金，需要看交易所的盤面大小和流通量」，A 君粗略估計，以 Bibox 的體量來算，50 萬美金差不多了，「因為配合砸和吸籌，保證金的錢是可以循環使用的。」

值得注意的是，在此次 Bibox 恆星計劃上幣的 4 個項目中，每個項目的保證金還不一樣。

何某透露，有一家項目也是要交 100 多萬美金的保證金，但要求和 Staking 不一樣，「他們家是募資 50 萬，拉兩倍」。

還有一家，因為比較「明星」，所以沒有任何保證金和後續市值管理的要求。

這意味著，這個明星項目是有可能破發的。因此，何文新也擔心，Bibox 會不會挪用 Staking 的保證金，給其他項目救場「拉盤」。

因為關於保證金的溝通多是語音，所以何某給了記者一張顯示提到 100 萬美金的截圖。

「這是上週一的對話了。」何某解釋道，真正的獅子大開口，是在三天前。

不鎖倉的場外交易？

在 22 日早上的公告中，Bibox 表示，暫停上線 Staking (SKR) 項目的原因是「市場額度外溢現象並未得到有效控制」。

考慮到用戶利益，Bibox 決定首期恆星計劃活動暫不上 Staking。

但何某表示，Bibox 此前並沒有來溝通過場外額度的問題。

Bibox 方面給媒體的回應是，「因為有大量的用戶反饋」，了解到 Staking 場外交易問題，不過「具體的額度還在查」。

但何某表示，這個說法是假的，「Staking 一個幣都沒有發，哪兒來的額度啊？」

儘管此次 Staking 的場外交易烏龍尚未得到證實，不過何某確實表示，希望留下一些額度用以反饋社區。

事實上，在 IEO 的過程中，場外交易現像不可勝數。

此次 Bibox 恆星計劃的另外三個項目，也存在不同程度的場外散出現象。

譬如 X-Block（IX），有用戶爆出他在 Bibox 官方中文群的截圖。

在該圖中，有用戶指出 IX 場外一大把，朋友圈都賣不完，給錢就賣，並且還打 8 折。

無獨有偶，恆星計劃的另一個項目，Ludos 也被曝出有場外交易現象。

更有甚者，就連 The Force Protocol（FOR）也未能倖免於場外交易。

甚至有人統計出了此次項目的場外交易額度的佔比。

以 Ludos 為例：

除了轉帳 Bibox 的 0.7% 額度，場外大約有 0.7212% 的額度。

而 FOR 的額度則顯得更為誇張。除轉帳 Bibox 的 5% 額度，場外有 2.48% 的額度。

事實上，「場外交易」這一行為似乎在 IEO 中無法避免，OKEx 上線的積木雲（BLOC），火幣在上線牛頓（NEW），都出現了場外交易活躍的現象。

比如牛頓，在上線火幣 Prime 前，NEW 場外價格也已被曝光，是 Prime 三輪均價的將近 7 倍，在完成 3 輪銷售後，火幣也開放了 NEW 的充提。

但場外的社區用戶和交易所用戶而言，對「鎖倉」和平台是否開放「充提」持不同態度。

有網友認為，Bibox 暫停上線 Staking，就是因為「SKR 私下想賣額度被發現了」；也有網友表示，「場外額度不鎖倉，活該被下架」。

但場外的社區用戶則更支持交易所開放充提。

「我曾在 Ludos 一個群裡詢問哪裡來的額度，立刻就被圍攻了。」一名加密貨幣玩家向媒體透露，「他們的意思是，能賺錢就行，不要管這麼多。」

場外的社區用戶和交易所用戶都選擇對自己有利的方式，都認為對方在「攪局」。

其實，對項目方而言，在於交易所的談判過程中，多多少少都會保留一些供項目方場外散出的額度。用何文新的話說，是想要社區也收益。

但對於交易所而言，如果不開放充提，代幣價格更加「可控」。

「如果新用戶來了，反而不方便 Bibox 來拉盤，所以 Bibox 就想單機操作。」說到這，何某有些激動，「單機操作，數量有限，5 倍資金往上拉，這和以前的郵幣卡有什麼兩樣？」

羅生門

因為保證金和場外交易這兩個不可調和的矛盾，於是便有了今天早上的那一幕。

今天下午 5 點，Bibox 恆星計劃首期項目完成，參與認購超過 5.6 萬人，平均中籤率達 11%。

而在發布下架 Staking 公告的四個小時後，Bibox 又發布了「關於 Staking（SKR）團隊不實言論」的聲明，稱 Staking 團隊四處散播不實言論，試圖污衊 Bibox。對於 SKR 項目方的不實指責，我們表示非常遺憾，同時保留追究法律責任的權利。

何某表示，Bibox 的做法給 Staking 也造成了巨大傷害：「這是個很惡意的事情，就是因為錢沒談攏，他們就通過這種方式對付我們。」

這次下架還波及到了 Staking 的社區用戶，「很多用戶一大早在 Bibox 裡衝了很多 BIX（Bibox 的 Token），但是發現沒有 Staking 的項目了」。

「目前社區一片混亂，但大家都還比較支持我們。」何某指出，他們已經有了新的計劃，「一些新交易所也在向我們伸出橄欖枝，但我們希望等我們把幣真的發下去，讓社區來決定去哪兒。」

Staking 和 Bibox 的矛盾源於 IEO，這個被稱之為 ICO 變種的新融資模式，也是現在交易所們極力迴避的一個詞。

2017 年的 ICO 給外界留下了割韭菜的深刻印象，而這次 Staking 和 Bibox 的羅生門，則揭露了「割項目」現狀。

「IEO 本來就是割項目方的。」A 君直言，「按照私募 2~3 折的價格促銷，總比歸零要好。」

「這很不區塊鏈。」何某如是說。

誠如 DGroup 創始人趙東所言，IEO 基本上會是曇花一現，「一些項目用 IEO 來的資金拉盤，拉完沒錢了，也不漲了，結果跌回來是用戶抱怨、項目方還缺錢。」

（以上內容獲合作夥伴 火星財經 授權節錄及轉載）

原文：火星財經

聲明：文章僅代表作者個人觀點意見，不代表區塊客觀點和立場，所有內容及觀點僅供參考，不構成投資建議。投資者應自行決策與交易，對投資者交易形成的直接間接損失作者及區塊客將不承擔任何責任。

相關文章

【幣市週報】「IEO 代幣」還是「平台幣」好賺？ 交易所 IEO 大戰開打

【MICA RESEARCH】各大交易所 IEO 平台代幣銷售訊息統整，掌握第一波 IEO 趨勢

【幣市週報】IEO 搶購正夯，比特幣寒冬結束？ 你可能錯了

IEO 翻紅背後：交易所「穩坐釣魚台」，項目幣價幾何？

【幣市週報】主流幣上漲對市場是好事 ? IEO 交易所可不這麼想

這篇文章 撕開 IEO 最後遮羞布 Bibox 和 SKR 鬧劇全劇透 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』