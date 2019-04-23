以太坊共同創始人 Vitalik Buterin 於 4 月 20 日在 GitHub 上提議，為以太坊區塊鏈即將實施的權益證明 (PoS) 演算法提供更高的權益報酬。

根據提議，當 134,217,728 個 (約 1.34 億個) 以太幣被用於押注並驗證交易後，每年就會有 2,097,152 個 (約 209 萬個) 以太幣被發行出來，權益人士的年度報酬率達 1.56%。當前的以太幣流通供應量為 105,764,762 個 (約 1 億個) 以太幣，理論上已是最大值。

這項計畫還估計出各種數量的驗證年度報酬。舉例來說，如果有 100 萬個以太幣被押住於這種結構，驗證交易的人士則會獲得每年 18.1% 的報酬率。社群在 Reddit 上對這項提議的討論反應顯然良好，許多人認為這樣的報酬率比先前更合理。

以太坊研究人員 Justin Drake 估計，在實施權益證明和分片 (sharding) 後，會有 3,200 萬個以太幣用於驗證交易的押注 (作為權益)，驗證人士將獲得約 3.2% 的基本報酬。這個數字相當於總供應量約 1% 左右。

不過，即將來臨實施的「EIP 1559」將代表一部分的交易費將被燒毀。因此，Justin Drake 估計，每年每個分片 GAS 消耗量為 1,000 個以太幣，通膨率相當於 0.5% 左右。

區塊客去年底報導，Vitalik Buterin 表示，基於權益證明、採用分片的未來區塊鏈將比當前的區塊鏈「效率高上數千倍」。

在今年 3 月， Buterin 還主張加密社群應該要超越早期的密碼龐克 (cypherpunk) 時代有關的個人主義，改為利用技術創造具有正面社會影響性的新型、公平且創新的系統。

圖片來源：

Vitalik Buterin: TechCrunch

這篇文章 Vitalik Buterin 提議：即將實施的 PoS 提供更高權益報酬 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』