法國興業銀行 (Societe Generale)23 日在官網上宣布，已在以太坊公鏈上用證券代幣的形式發行第一批資產擔保債券 (covered bond)，總值高達 1 億歐元 (1.12 億美元)。

法國興業銀行是歐洲大型銀行服務集團之一，這批債券的發行事宜是由旗下子公司興業 SFH(Societe Generale SFH) 在 18 日所發行，這些資產擔保債券代幣獲得信評機構穆迪與惠譽分別給予 Aaa 和 AAA 的最高信評等級，而且由興業銀行完全認可。

這次在區塊鏈的發債試驗計畫是法國興業銀行與內部新創公司 Societe Generale FORGE 共同合作，後者是透過興業集團內部計畫 Internal Startup Call 所成立的內部新創公司。

興業銀行這批債券的交易目標是探究發行債券的更有效方式，除了產品可擴容性、降低上市時間，還可望提升更佳的透明度、加速可交易性與結算。興業銀行在聲明中表示，「這項產品為發行、次級市場債券交易提出一套新標準，並且降低成本與中介機構的數量」。

興業銀行在去年 9 月成為合資成立 komgo SA 公司的主要金融機構之一。komgo SA 成立的目的是負責監督一個新的區塊鏈商品交易平台。該合資公司目標透過一個區塊鏈開放平台將交易與商品融資程序的過程數位化，而且同時與以太坊為主的區塊鏈基礎設施和解決方案集團 ConsenSys 共同合作進行開發。

在本月初，興業銀行旗下的民營銀行 Kleinwort Hambros 推出區塊鏈相關業者所組成的交易所買賣指數證券 (Exchange Traded Notes，ETN)，這些證券的標的包含 20 家公司，這些公司預期將從採用區塊鏈和分散式帳本技術 (DLT) 而獲利。

根據另一篇報導，瑞士信貸 (Credit Suisse) 的數位市場資產部門主管 Emmanuel Aidoo 指出，由於金融人士想要維持現狀，因此阻礙了區塊鏈技術的採用。他認為，銀行不願採用區塊鏈是出自銀行內部的文化，而與這項技術的不成熟或欠缺金融組織可能應用案例無關。

這篇文章 靠區塊鏈發債再添新例 法國興業銀行在以太坊上發行 1 億歐元債券 最早出現於 區塊客。

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