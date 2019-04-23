現代汽車擬協助南韓政府 發展氫燃料電池車

電動車市場快速發展的趨勢下，南韓政府看好再生能源汽車，打算重點發展氫燃料電池車，以作為未來經濟增長的驅動力之一，這項政策也與南韓政府倡導無碳排放的方向一致。

南韓最大的汽車製造商現代汽車，計劃從 2030 年開始每年生產 50 萬輛 FCEV (燃料電池車)，南韓政府打算通過本地化氫燃料電池車車的核心零件，來建立一個自我供給的生態系統。

南韓政府已表示，下一代汽車工業發展將會以 FCEV 為重心來進行研發。FCEV 會將空氣中的氧氣與存儲在汽車中的氫氣結合起來發電，進而取代傳統汽車發動力，成為環保的替代能源。

從他們於 1 月份公佈的一項計劃中提到，原是想利用氫氣作為主要發電能源的社會為目標，不過進而推動了氫燃料電池車的發展。

據南韓產業通商資源部稱，到 2040 年，氫能源經濟政策將創造 43 萬億韓圜 (約 377 億美元) 年營收。

該部門在 1 月份表示，同年將生產 600 多萬氫燃料電池車，從 2018 年產量約 2,000 輛。

該部補充說道，預計在 2040 年前，路上將有 80,000 輛氫燃料電池車計程車，以及 4 萬輛氫燃料公車和 30,000 輛氫燃料卡車。

然而，專家們表示，由於全球汽車競爭同業正加速擴大在電動車市場上的影響力，韓國汽車製造商想要實現 FCEV 領導地位，仍有許多關卡需要突破。

中國計劃在 2030 年以前，生產 100 萬輛氫燃料汽車。德國 Volkswagen 大眾汽車則希望氫燃料電池在同一時期，至少佔燃料汽車市場 25%。

專家表示，韓國需要擴大其相關基礎設施，如氫氣充電站，以為該行業鋪平道路。

根據該部提供的數據，韓國計劃在 2030 年以前，在全國各地安裝 520 個充電站，但這個數字落後於日本預計的 900 個充電站目標和德國預期的 1000 個充電點。