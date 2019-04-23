合作關係生變？ 外傳雷諾欲強勢入主日產！

在 2019 年 3 月 12 日時，由法國雷諾汽車 (RENA-FR)、日產汽車 (7201-JP)、三菱汽車 (7211-JP) 所組成的企業聯盟，才剛宣布將由三家公司的首腦們，共同成立新的董事會「Alliance Operating Board」。而在昨日 (4 月 22 日) 卻驚傳，雷諾已在本月中，要求與日產進行經營統合。雷諾的這個動作，也給這個汽車聯盟帶來合作關係上的動搖。

(圖: Investing.com)

這全球汽車銷量第 2 的汽車聯盟，在傳出雷諾一改先前友善態度後，不僅再度造成與日產關係上的不穩定，更引起日本國內各界的關注。

而除了傳出雷諾要求與日產進行公司的經營統合外，外傳雷諾還打算安插董事到日產，並計畫由雷諾方面的人馬來擔任日產 COO 以上的職位。

過去法國政府就曾經要求兩家公司進行經營統合，而日產方面則是以保持經營獨立為由，作出強烈反對。

日產的西川廣人社長，在 22 日晚間的記者會上表示「現在不是考慮那種事情的時候，日產正專注在如何讓業績回復的事情上。日產、雷諾、三菱汽車，這三家公司所組成的聯盟，將根據會議中的議論結果，彼此努力在合作上作出成果」。在言談中透露出，並沒有與雷諾進行經營統合的念頭。

而雷諾公司在面對日本 NHK 記者問到，雷諾汽車董事長盛納德 (Jean-Dominique Senard) 向日產西川廣人社長要求進行經營統合的問題時，則是以「沒有可作評論的訊息」來回應。

日本政府官房長官菅義偉，在內閣會議後的記者會上面對相關問題時，則以「由於這是民間企業個別的往來，不作評論」作出答覆。而記者們更追問，日本首相安倍晉三與法國總統馬克宏，在今晚舉行的首腦會談上是否會談到相關議題時，官房長官菅義偉則以「有關首腦間的往來，沒有發表評論的必要」來回答記者提問。