永大TOB案 日立以74億元取得28%股份

日立製作所 (6501-JP) 在週二 (23 日) 發出新聞稿，表示透過全資子公司台灣日立電梯股份有限公司，對台灣電梯企業永大機電工業股份有限公司 (1507-TW) 所進行的公開收購 TOB，已於 2019 年 4 月 22 日正式屆滿。

(圖: Investing.com)

總計應賣股數 114,409,932 股，占永大機電除庫藏股之外已發行股份總數的 28.0%，股票收購金額約為新台幣 74 億元。股票的交割預定日為 2019 年 5 月 2 日。

日立及其全資子公司株式會社日立大廈系統，在此前共持有永大機電已發行股份總數的 11.7%，計 47,725,739 股，加上本次公開收購應賣的股數，合計共持有已發行股數的 39.7%，成為永大的最大股東。

而在收購截止期限的本週一 (22 日) 下午 3 時 30 分，根據證交所公告，永大在 19 日盤後出現每股新台幣 65 元，計 80 萬股的鉅額交易，也使得最終的收購結果成為市場的注目焦點。

在此次的永大收購案，日立製作所在上週三 (17 日) 時，就宣布以新台幣 57 億 8100 萬元，累計應賣股數 89,002,841 股，取得永大 21.78% 的股權。超越公開收購最低收購數量 88,504,328 股，21.66% 的門檻下限。

日立集團雖取得永大近 40% 的股權，但是在未來的預定方面，在目前尚未作出明確決定。今後是否進一步取得更多永大股權，還有在雙方的合作方式上，則將再進行討論。