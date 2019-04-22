台名首季EPS 0.53元 股息殖利率5.96% 今年中完成利可安整併

台名保經 (5878) 公布第一季財報以及去年盈餘分派，首季稅後淨利 1259 萬元，每股稅後盈餘 0.53 元，去年每股配發 2.75 元現金股息，以今 (22) 日 46.1 元平盤價計算，股息殖利率約 5.96%，今年中完成利可安保經整併換股作業，納為 100% 子公司。台名保經去年營收 7.21 億元，稅後淨利 7600 萬元，每股盈餘 3.2 元，連續七年每股賺進 3 元，去年配發 2.75 元股息，盈餘分派率達 85%。



國內保經業屬輕資本、獲利穩定的產業，台名保經資本額為 2.37 億元，為傳統保經業前三大，保經公司的國際化及大型化為必然趨勢，其中長期發展策略係透過同業合作、異業結盟、亞洲布局及電子商務等發展策略，擴大經營規模。



2016 年 8 月、2018 年 9 月分別參股投資大陸上海聯達保代、昆山豐盛保代各 24.9% 股權，亦不排除爭取大陸全國性保經代執照，去年底以換股加計發行新股，合併利可安保經，將其納為 100% 子公司，換股基準日為今年中。