ETN再添生力軍 凱基證發行「臺灣500報酬指數」ETN

首批指數投資證券 (ETN) 將於 4 月底上線，各大券商已陸續公布新商品的規劃，凱基證券今 (22) 日也指出，向證交所遞件申請發行臺灣 500 報酬指數 ETN，已獲主管機關審核通過，每單位發行價格 20 元，為指數投資證券商品再添一生力軍。

凱基證「臺灣上市 500 大報酬指數」是由台灣指數公司所編製，在上市普通股中，先篩選符合流動性條件的股票，再選取市值前 500 大的股票作為指數成分股，其合計市值占整體上市股票市值比率超過 95%。

凱基證說明，由於這些成分股分散各個產業，且涵蓋大中小型股票，指數報酬表現和整體上市股票的相關性高，追蹤誤差小，可捕捉整體上市股票的市價波動。

凱基證券資深副總黃天仁進一步說明，據統計，歷年來台股的股利殖利率皆在 4% 以上，長期投資可享有不錯的報酬率，加上今年起政府鼓勵台商回流資金投入股市或債市，資金動能可期，投資人若透過「凱基臺灣 500 報酬指數 ETN」可輕鬆參與台股的股價表現和股利報酬，是方便簡單的投資工具。

ETN 是台灣金融市場投資工具新選擇，其指標價值直接追蹤連結指數，無追蹤誤差，且配息直接滾入指數再投資，投資人不需要擔心股利的稅賦問題，上市後不僅提供投資人更多樣化投資工具選擇，也增加券商新業務的發展機會。