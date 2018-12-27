擴展保經規模 台名擬以現金＋換股合併利可安保經 納為100%子公司

台名保經 (5878) 擬以 6 千萬元及發行 133.6 萬股新股，合併利可安保經，將其納為 100% 子公司，兩家公司將於明年 2 月召開股東臨時會，換股基準為明年 6 月 1 日，台名保經總經理陳養國表示，利可安成立於 2015 年，年度佣收已達 1 億元，兩家公司此次合作有助於養老、退休市場擴充。國內保經業屬輕資本但獲利穩定的產業，台名保經資本額為 2.37 億元，為傳統保經業前三大，保經公司的國際化及大型化為必然趨勢，先前公司宣誓，中長期將透過同業合作、異業結盟、亞洲布局及電子商務等發展策略，擴大經營規模。



今日正式宣布以「現金＋發行新股」將利可安保經納入旗下成為 100% 子公司，係為該公司 2014 年 10 月上櫃掛牌以來首宗併購案，利可安成立三年來，資本額約 3 千萬元，業務人員為 400 人，由南到北擁有 9 個服務據點，去年新契約保費達 12 億元，佣收約 1 億元。



陳養國說，台名、利可安均鎖定國內養老、退休等長期險為發展利基，續期保費有長期的優勢，兩家公司合作，對於專業保險退休品牌經營有正面，尤其台名已參股上海聯達保代、昆山豐盛，一旦利可安成為 100% 子公司，亦有助其在大陸業務發展。

