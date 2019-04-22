受5G商轉激勵 2020年全球伺服器出貨將攀高峰

根據集邦機構旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 報告，2019 年全球伺服器市場仍持續成長，但受景氣循環影響，與全球大環境不確定性壓力，今年伺服器出貨成長率，將較去年略微收斂，來到 3.9%。不過隨著 5G 開始商轉，預期伺服器需求將大增，2020 年出貨將達高峰。

DRAMeXchange 資深分析師劉家豪指出，從市場面來分析，去年全球伺服器主要成長動能，仍來自北美品牌廠需求貢獻，占比超過 3 成。而就伺服器屬性來看，商務型伺服器 (Enterprise Server) 出貨仍是現階段大宗，資料中心 (Internet Data Center) 的需求也提升，占比重也逐年上揚，預期今年將從 35% 成長至近 4 成。

TrendForce 指出，回顧今年第 1 季，資料中心需求不受傳統淡季影響，整體出貨穩定成長，北美直接代工 (ODM Direct Business) 出貨季成長 1.3%，本季隨訂單陸續到位，預估季成長仍有 1-3% 左右，市占約 26.6%。

在品牌端，TrendForce 認為，第 1 季淡季影響，整體出貨較前一季衰退逾 2 成，但本季後市回溫，估出貨量將季增逾 2 成。以 2019 上半年全球伺服器品牌廠出貨市占率排名來看，前三名分別為 Dell EMC、HPE（含 H3C）與 Inspur，出貨市占率分別為 15.8%、13.7%、7.5%。

TrendForceu 也特別提到，受美中貿易戰影響，今年中國一線雲端服務廠商 (Cloud Service Providers, CSP)，伺服器採購需求將較去年衰退約 15%，而北美業者受影響程度較有限，估今年仍可成長近 1 成。反觀二線業者，如中國的字節跳動 (Bytedance) 與北美的 NetApp，今年受惠於海外業務拓展與自建資料中心需求挹注，估伺服器採購量，將較去年成長超過 4 成。