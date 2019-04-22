上週美醫療保健類股大跌 創今年表現最差

醫療保健股本週深受衝擊。自週一 (15 日) 以來，醫療保健產業 ETF (XLV-US) 跌幅超過 4%，是今年表現最糟糕的一週，並導致該類股在 2019 年出現負值。

Piper Jaffray 首席市場技術人員 Craig Johnson 說，預後看來不太好，「毫無疑問地，醫療保健行產已經重感冒了，」「在過去 30 天裡，與標準普爾指數相比，相對表現差不多大約低了 950 個基點。」

他說，「在仔細研究走勢圖時，可以看到明顯的上升趨勢背離，以及 RSI 指數與股價間的分歧。我們認為，下個支撐價在 85 美元。如果失守，會一直跌到 74 美元的下個支撐點。」

持有 Johnson & Johnson (JNJ-US) 和輝瑞 (PFE-US) 等企業的 XLV ETF 週四 (18 日) 收盤低於 86 美元。跌至 74 美元表示接下來還有 14% 的跌幅。

Johnson 說，「我們現在不會買進，要等到塵埃落定。我們認為再跌的可能性很大。」

Strategic Wealth Partners 總裁兼 CEO Mark Tepper 表示，面對近期利空因素增加，投資人應保持穩定。

他表示，「長期來說它值得投資。坦白說，這回的風波完全是政治性的。這是對『全民醫保』一旦成真將毀壞整個產業可能性的 100% 回應。」

民主黨總統候選人 Bernie Sanders、Elizabeth Warren 和 Kamala Harris 表示支持全民醫保提供全民健康保險，而美國總統川普已承諾在 2020 年總統大選後解決醫療問題。

在國會中擬訂的提案有好幾項，其中一些基本上廢除了私人保險，而另一些則只是創建一個公共選擇，並維持私人保險計劃不變。但業界仍然擔心，UnitedHealth (UNH-US) CEO David Wichmann 週二 (16 日) 表示，全民醫保將「破壞國家健保系統的穩定」。

雖然業界可能高度擔心，但 Tepper 表示，市場對全民醫保的擔憂被誇大了，「我不認為全民醫保會發生，所以我認為此刻是進場良機，」「從短期來看，我確實認為存在政治利空，但以長期投資人的立場來看，現在是以極佳價格進場的良機。」