今秋iPhone保護殼開模圖曝光 擬搭載後置三鏡頭相機

蘋果 (AAPL-US) 預計將在今年晚些時候推出新一代 iPhone XI 和 iPhone XI Max，據傳，新 iPhone 最大的亮點將會是後置三鏡頭相機。

據報導，外媒分享了來自第三方保護殼廠商的開模圖，與先前媒體爆料的 iPhone XI 外型一致，背面鏡頭從直向改成一個正方形，同樣具有三鏡頭的方形模組配置。另一方面，預計 iPhone XI Max 和 iPhone XI 將會新增一顆超廣角鏡頭，採用索尼的 1200 萬像素 5P 鏡頭。

iPhone XI 開模圖 (圖: appleinsider)

至於正面的部分，第二章圖片則顯示了蘋果可能將保留瀏海的設計。搭配前鏡頭、臉部辨識 Face ID 等功能。

iPhone XI 開模圖 (圖: appleinsider)

先前，知名蘋果分析師郭明錤就曾預測，今年 5.8 吋、6.5 吋 OLED 螢幕機型將為三鏡頭，而 6.1 吋 LCD 螢幕機型則為雙鏡頭。他也表示，索尼提供的後置超廣角鏡頭和前置鏡頭將採用「黑色鏡片塗層技術」使鏡片看起來更不明顯進而提升美觀效果。

郭明錤也推測，2019 年新 iPhone 將保留 Lightning 連接，而非 USB-C。此外，新 iPhone 可能也搭載雙向無線充電設計，允許手機以無線方式為其他設備進行充電。此外，新的 6.1 吋 LCD 機型可能會升級為 4GB 的儲存容量，高於目前 iPhone XR 的 3GB 儲存空間。