受法規影響 美醫療照護類股領導地位不再

據外電報導，儘管去年夏天，醫療照護類股是市場領導者，並帶領美股衝上高位，然而今年到目前為止，醫療照護類股卻成為表現最差的板塊，S&P 500 醫療照護類股股價僅上漲 3.8%，遠低於 S&P 500 的 16% 漲幅。

醫療照護類股與大盤走勢 (圖: wsj)

今年受到醫療照護監管法規趨嚴，以及相關各股的影響，拉低了股價。由於學名藥廠商回扣獲利縮減，美國知名零售藥妝店 Walgreens Boots Alliance Inc.(WBA-US) 在本月份下修了年度預測。此前，美國最大藥品店 CVS Health Corp.( CVS-US) 也在 2 月份削減了年度預測。

這些示警再次引發投資者的擔憂，洛杉磯 Miracle Mile Advisors 的創始人 Brock Moseley 表示：「投資者擔心監管方面巨大的不確定性。嚴格的醫療照護法令和藥品定價等具有挑戰性的趨勢讓我們感到擔心。」

除醫療照護類股之外，醫療保險相關企業也感受到了壓力。今年 2 月份，眾議院民主黨人士概述了全民醫保法案的細節，將建立一個由聯邦政府資助的全新醫療體系。由於對醫療保險業務更嚴格監管的擔憂，醫療保險類股受到壓力，醫療保險公司如 UnitedHealth(UNH-US)、Humana Inc.(HUM-US) 和 Cigna Corp.(CI-US) 的股票在今年均呈下兩位數的下跌。

RDM 金融集團投資長 Michael Sheldon 表示:「最初是擁有醫療保險的健康維護組織 (HMO) 首先開始拉回，然後其他 HMO 也會相繼拉回。」

儘管如此，他認為醫療照護的逆風將在長期內消退。「我們認為醫療照護是一個全天候的產業，無論經濟狀況如何。在過去，任何新法制定給醫療照護帶來的逆風都被證明是短期。」Sheldon 表示。