蘋果成潛在醫療股？大摩：2027年蘋果健康照護營收估破900億美元

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 昨 (8 日) 發布報告指出，預計 Apple Watch 的健康功能將在 2021 年為蘋果公司帶來超過 150 億美元的健康照護營收，2027 年上看 3130 億美元，顯示蘋果在 iPhone 銷售增長放緩之際，正積極轉向其他業務市場為該公司開拓更多營收來源。

大摩報告指出，蘋果在健康照護領域的突破，在 2027 年，有望為其帶來 900 億美元的年營收，約佔目前營收的 35%，並預估該年營收範圍最高端為 3130 億美元，超過去年的總營收 2660 億美元。

大摩表示，相較於其他科技競爭對手，蘋果在健康照護產業擁有數項關鍵優勢，其中包含隱私權保護。例如與史丹佛大學合作的 Apple Watch 心臟健康研究計畫，僅在不到一年的時間就招募到 40 萬人參與，顯示人們願意與蘋果分享個人醫療資訊。

過去 20 年，美國人均醫療費用大幅飆升，引發眾多焦慮，特別是低所得家庭。如今科技結合醫療服務已成趨勢，科技巨頭在健康照護市場的積極佈局，將提供更多元且個性化的醫療服務，降低相關醫療成本。

根據外媒報導，亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 的「Alexa」人工智慧語音助理如今已能使用符合聯邦法律規定的健康隱私要求軟體，來傳輸個人健康資料，許多像是保險以及糖尿病管理等公司皆利用聯邦協定為消費者開發新功能，來執行緊急照護預約安排、藥物出貨跟蹤以及查詢醫療保險服利等醫療服務。

蘋果去年推出 Apple Watch Serires 4 新增心電圖檢測、跌倒通知、低心率警示三大功能，並與醫療機構進行數據串聯，高通 (QCOM-US) 則建置穿戴與醫療器材聯網平台，可見醫療服務市場已成眾家科技巨頭瞄準的板塊之一。