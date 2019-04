Netflix進軍紐約! 將投資高達1億美元建立製作中心

全球最大的影音串流服務即將進駐全球經濟重鎮紐約,根據紐約州州長 Andrew M. Cuomo 宣稱,Netflix 將投資高達一億美元在紐約建立製作中心,可望在未來五年創造數百個工作機會。

據帝國建設開發公司 Empire State Development Corp. 的一份聲明透露,Netflix 的新辦公室將駐點在曼哈頓島著名的熨斗大樓一址,以及六個在布魯克林的攝影棚,預計將開放數千個職位。

Netflix 負責全球辦公室運營的 Jason Hariton 表示:「紐約是個相當適合電影製作的城市,也是世界上最優秀也最具創意的人才聚集之地,我們相當樂意能替 Netflix 提供能建立製作中心的場所。」

新的製作中心預計設立於曼哈頓百老匯街 888 號,佔地 10 萬平方英尺,將有 127 個執行製作、收購、開發、製作、法律,公關宣傳和行銷等部門。將有 32 位目前已在紐約的 Netflix 員工。

Netflix 已經好幾部原創影集的拍攝地點背景設定於紐約,包括了勁爆女子監獄 Orange is the New Black、打不倒的金咪 Unbreakable Kimmy Schmidt、愛爾蘭殺手 The Irishman 等,過去該公司一直於布魯克林租賃近 161,000 平方英尺的建築音響舞台和攝影棚來製作影集。

為了讓 Netflix 獲得成功,帝國建設開發公司已經承諾將在 10 年內提供 400 萬美元基於績效的稅收抵免,該公司稱是為鼓勵 Netflix 創造就業機會。

要獲得抵免,Netflix 必須在 2024 年前,在其執行製作中心創造 127 個工作崗位,並且這些職位有五年以上效期。