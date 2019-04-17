〈財報〉Netflix第一季營收優於預期 但下修財測 盤後下挫

Netflix (NFLX-US) 週二 (16 日) 盤後公布今年第一季財報，其季度營收優於預期，但下修了下一季的財測，盤後股價一度大幅剉低，爾後跌幅收斂至 1.3%。

財報重要數據

EPS：76 美分 vs. 57 美分 (Refinitiv 調查的分析師共識預期)

營收：45.2 億美元 vs. 45 億美元 (Refinitiv 調查的分析師共識預期)

國內新增付費訂閱人數：174 萬人 vs. 161 萬人 (FactSet 調查的分析師預期)

國際新增付費訂閱人數：786 萬人 vs. 731 萬人 (FactSet 調查的分析師預期)

淨現金流：負 3.8 億美元 vs. 負 2.87 億美元 (去年同期)

針對今年第二季，Netflix 估計 EPS 為 0.55 美元，根據 Refinitiv 調查，此數據低於分析師共識預期的 0.99 美元。

Netflix 宣布，行銷長 Kelly Bennett 今年將退休，屆時將由內容長 Ted Sarandos 兼任過渡期間的內容與行銷長，以利搜尋新行銷長。

提到近期蘋果和迪士尼等串流影視新對手，Netflix 表示，「我們不預期這些新進業者對我們的成長會有任何實質衝擊，因為從線性到隨選娛樂的轉變非常巨大，以及我們內容產品本質上的差異。」

他們將線性轉播到串流影視之間的轉變，與 1980 和 1990 年代廣播到有線電視之間的轉變相比擬，「我們認為，觀看很棒的電視和電影節目的需求很大，Netflix 只是滿足了這需求其中一小部分而已。」

Netflix 預期今年自由現金流赤字會高於之前估計的負 30 億美元，大概會來到負 35 億美元，這是因為公司結構的變化，以及房地產和基礎設施的投資。

Netflix 先前表示，與去年總額負 30 億美元相比，2019 年現金流將保持穩定，明年與其後的自由現金流可望改善。

先前該公司預期今年會是他們現金燃燒率的巔峰，之後預計會下降。

德銀看法

德意志週二調高 Netflix 目標價，自 360 美元升至 400 美元，評級自「持有」升為「買進」，稱該公司的串流服務已變成「每日生活所需平台」而不僅是手機上的一個 app。

德意志銀行分析師 Bryan Kraft 報告指出，Netflix 平台具有同業和競爭者難以達到的網絡效應，「當消費者想要看個什麼時，他們偏向選擇 Netflix 平台，這意味擁有 Netflix 逐漸變成全球各地人們的文化必需品。」

「這也讓 Netflix 變成人才吸鐵， 消費者會把大量的時間花在 Netflix 上，除了付費電視以外 (但付費電視的觀眾基礎也正在流失)，沒有其他競爭平台可以媲美 Netflix 的觸角範圍。」

德銀將 Netflix 列為串流影視業者爭奪人才時的第一名。

即使迪士尼 (DIS-US) 推出 Disney + 和大量強片，且亞馬遜、 Hulu 和 HBO 也持續重金發展串流影視，但 Netflix 仍是吸引人才的冠軍。Netflix 取得好人才的能力「將持續餵養公司對高品質原創內容的胃口。」

Kraft 表示，華爾街估計 Netflix 未來兩年的訂閱戶成長「看似保守了些」，該投行認為 Netflix「有吸引人的風險 / 回報形象。」