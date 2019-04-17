財報雖佳 但分析師認為Netflix「商業模式」不健康

科技產業專業投資人 Gene Munster 週二 (16 日) 表示，Netflix (NFLX-US) 有個「非常好的季報」，但它經營其業務的方式仍有待改進。

在這家串流媒體巨頭 Netflix 公布第 1 季財報後，Munster 表示，「那不是個好的商業模式。」

他特別指出，Netflix 預計其 2019 年的自由現金流為負 35 億美元。

身為風險投資公司 Loup Ventures 的創始人 Munster 說：「以每月 10 美元計算，它們必須再增加 3000 萬個訂戶。」

他說，「按照目前的營運速度，這可能會讓它在 2020 年底前減輕燒錢速度，」「但現在，它們可以採取一些行動讓內容成本更具效益。但總的來說，新增的競爭對此不利。」

Netflix 週二財報營收超過預期，但對下季展望十分保守。

Netflix CEO Reed Hastings 表示，他並不擔心日益激烈的競爭。上週，迪士尼 (DIS-US) 宣布其串流媒體服務 Disney+ 將於 11 月 12 日上架，訂價為每月 6.99 美元或每年 69.99 美元。蘋果 (AAPL-US) 也計劃推出一項串流媒體服務 Apple TV+，預計將於今年秋季推出。

Netflix 在其第 1 季財報致股東信函中寫道：「我們預計這些產業新進入者並不會對我們的成長產生重大影響，因為從有線電視過渡到點播娛樂的過程相當巨大，也因為它們與我們提供的內容產品本質上並不同。」

Munster 說他也不在意這種競爭態勢，因為他認為消費者應該會同時擁有多種服務。

他解釋，「Netflix 會繼續表現良好。我認為它們將在美國和全球擁有巨大的市占率。然而這並不代表它就是一支好股票。」

他說，這是因為該公司估值過高，應該遠低於目前的 1569 億美元市值。

Munster 說：「看好迪士尼或蘋果產品的買盤越多，Netflix 的本益比亮點就會更趨黯淡。」

然而，他補充說，現在其股價似乎想要走高，這表明國際成長「基本上已達成熟期了」。

他的結論是：「我們可能談論 Netflix 有些過頭了。」

Munster 說，「這支股票可能會一直在這裡徘徊，其本益比可能上升或下降一點點。我認為在科技類股中還有更多適合投資的標的。」