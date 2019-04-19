台股盤前─台積電領軍 收周線拚站穩萬一關卡

台股加權指數昨 (18) 日午盤過後由紅翻黑，終場下跌 35.24 點，收在 10962.02 點，成交量放大至 1693.07 億元，呈現價跌量增格局，今 (19) 日開盤前美股漲跌互見，不過，台積電 ADR 已逼近新高價，法人認為，台積電及相關供應鏈可望成為今日盤面的領頭羊，為多方再添攻擊氣勢。

三大法人昨合計買超 3.69 億元，不過，僅外資買超 20.61 億元，自營商則是賣超 14.35 億元，投信也賣超 2.64 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 323 口至 29860 口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 264 口至 63011 口；另十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨多單增加 1151 口至 27261 口。

美股方面，道瓊指數上漲 110 點或 0.42%，收 26559.54 點；那斯達克指數上漲 1.98 點或 0.02%，收 7998.06 點；標普 500 指數上漲 4.58 點或 0.16%，收 2905.03 點；費城半導體指數上漲 1.05 點或 0.068%，收 1558.13 點。

晶圓代工龍頭廠台積電昨日法說釋出相當正面的訊息，台積電總裁暨副董事長魏哲家強調，已走出最壞狀況，下半年成長可以期待，全年也會微幅成長；其中，若智慧型手機、高速運算在不包含虛擬貨幣的情況下，全年有望達到高個位數百分比的成長，物聯網則是雙位數百分比的成長。

此消息激勵台積電 ADR 漲逾 2%，續向歷史新高價位靠攏，法人認為，今日台積電的表現可望帶動整體大盤偏多氣氛增強。

外資也指出，台積電不僅釋出華為以外的手機表現利多，更重要是確認半導體景氣改善，為科技業後市注入強心針。

三星摺疊機 Galaxy Fold 傳出螢幕閃爍甚至破裂等災情，官方也承認的確存在問題，使三星股價走跌約 3%。

市場傳出美國和中國高層官員計劃再舉行兩輪面對面會談，以尋求 5 月初宣布達成貿易協議，並在 5 月底或 6 月初舉行簽約儀式，貿易戰的利空持續緩和。

整體來看，目前台股「萬一」關卡的漲多拉回壓力不小，所幸多方格局並未被破畫，短線可先觀察 5 日線約 10913 點附近支撐。

法人指出，由於外資持續再期現貨偏多表態，暫無須太過悲觀，惟今日逢周末前，預料投資人觀望心態轉強，即便台積電帶動盤勢，追漲意願可能不足。