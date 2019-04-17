三大法人合計買超111億元 齊買鴻海逾2萬張

台股指數今 (17) 日一度叩關 11000 點，鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘何時宣布參選 2020 年總統大位，成為今日盤中關注的焦點，三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超 111.83 億元，且齊買鴻海合計逾 2 萬張。。

今天集中市場自營商買超 17.59 億元，投信賣超 46 萬元，外資及陸資買超 94.24 億元。三大法人合買超 111.83 億元。而期貨市場，外資今天買超口數達 3562 口，未平倉合約口數達 6 萬 2747 口。

今天外資在集中買超較多的個股為台積電、鴻海、中環、南亞科、華邦電、彩晶、仁寶、緯創、宏碁、景碩；而今天外資在集中賣超較多的個股為中信金、京元電、國泰金、富邦金、華映、台泥、新光金、台化、台新金、友達。

今天投信在集中買超較多的個股為奇鋐、和碩、日月光投控、鴻海、欣興、聯茂、京元電、奇力新、臻鼎 - KY、合勤控股、健策；今天投信中賣超較多的個股為大成鋼、中信金、台泥、南茂、第一金、台塑、聯發科、台肥、新唐、上緯投控。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為聯電、群創、旺宏、鴻海、台泥、兆豐金、中環、南亞科、和碩、日月光投控；今天自營商在集中賣超較多的個股為晶電、華通、彩晶、仁寶、京元電、開發金、達運、緯創、長榮航、宏達電。

外資在集中市場已連續 15 個交易日買超鴻海，近 1 個月來買超鴻海 16.17 萬張，而亞系外資今天調高鴻海目標價到 110 元，並且重申「買進」評等，也在短線上刺激鴻海股價的上揚。

台股大盤今上漲 69.41 點，收盤報 10997.26 點，創去年 10 月以來新高，成交量也擴增到 1666.9 億元。分析師張陳浩提醒，依台股以往走勢慣性來看，指數暴量衝高後，隔日將量縮拉回，低目前估算台股大盤的拉回幅度不會太深，預估在 10850 點防將有強大支撐。