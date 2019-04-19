

◆盤勢分析

1. 由於工業股上漲消弭醫療保健與能源股的疲軟、穩健經濟數據、兩大科技獨角獸 Pinterest 與 Zoom 掛牌首日狂漲，提振華爾街情緒，美股周四自盤中低點反彈收高，四大指數集體上揚。惟美股因周五休市，使得周四交易量呈現清淡。道瓊上漲 0.42%、S&P 500 上漲 0.16%，NASDAQ 與 SOX 則是呈現小漲。美股四大指數維持高檔強勢震盪整理格局，短中多格局不變。

2. 周四台股延續周三漲勢呈現開高，惟開高後出現短線獲利回吐賣壓，加權指數回到平盤附近整理，電子股表現優於金融、非金電，終場前約下午一點時花蓮發生芮氏規模 6.1 地震，台北震度 4 級，指數出現下殺且由紅翻黑，終場指數下跌 35.24 點、跌幅 0.32%，收在 10962.02，成交金額放大至 1698.70 億元。

3. 觀察台股技術面，3 月底、4 月初經過簡單的整理後，4 月份起展開盤堅走勢，周四再創波段新高，短、中期均線呈現多頭排列，日 KD 指標保持於 50 之上，量能亦沒有出現失控狀況，台股短、中多格局不變，惟短線漲幅過大，且去年前三季頭部型態幾個高點 11270、11261、11186 壓力在即，再加上周四出現帶量上長黑棒且留上影線，預料指數或將進入震盪，操作上採逢回留意，持續走揚的 10 日均線將具支撐。觀察台股籌碼面，外資 + 20.61 億元、投信 - 2.64 億元、自營商 - 14.35 億元，三大法人合計買超 3.62 億元。

4. 觀察櫃檯市場，佔權值股 3105 穩懋上攻漲停、6488 環球晶呈現大漲，5347 世界先進、8299 群聯亦有表現下，櫃檯市場周四持續上攻，創下波段新高，櫃檯市場短、中期均線呈現多頭，日 KD 指標亦於 50 之上，預料櫃檯市場即便漲多拉回，回檔空間亦將有限。

5. 觀察台股盤面結構，電子 - 0.04%、金融 - 0.15%、非金電 - 0.87%、櫃檯市場 - 0.57%，電子股在權值股拉抬下，成為周四最強勢的區塊，並且帶動電子權值較大的櫃檯指數上攻，PCB、PA、IC 設計、設備、網通、散熱較值得留意；金融股於 3 月中旬上攻後，近期持續呈現整理格局，持續僅有零星個股表現；至於非金電，周四普遍呈現下跌，製鞋、自行車、汽車相關、成衣表現相對亮眼值得留意外，趨勢偏多、周四稍有回檔的水泥、高股息個股，操作上亦值得留意。

6. 在電子股部份，由於權值電子股 2330 台積電、2317 鴻海、2382 廣達表現亮眼，吸引資金進駐，周四電子股佔大盤成交比重達 75.01%，電子類股指數盤中創波段新高，亦使得電子股持續成為盤面最強勢的區塊。除了權值電子股表現亮眼外，個別族群以 PCB、PA、IC 設計、設備、網通、散熱較值得留意，PCB 指標股 2316 楠梓電、6213 聯茂、5340 建榮、3189 景碩，操作上或可留意短、中期趨勢沒有遭到破壞的 2383 台光電、6274 台燿、8046 南電、6278 台表科、6269 台郡；PA 焦點股 3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科；IC 設計或可留意 2379 瑞昱、3034 聯詠、5471 松翰、6462 神盾；設備指標股 2467 志聖、3535 晶彩科，操作上留意 3413 京鼎；網通指標股 2314 台揚、3491 昇達科、3704 合勤控，操作上留意 3081 聯亞、6285 啟碁；散熱指標股 6230 超眾、3324 雙鴻、3483 力致，操作上留意 3017 奇鋐、3653 健策。

7.2330 台積電周四召開法說會，1Q 稅後盈利 613.9 億元、QOQ-38.6%、YOY-31.6%，創 19 季以來新低，主要受到採用不合格化學原料，使得晶圓廠良率受影響所致，惟 1Q 應將是全年谷底，2Q 預估營收季增將達 7%，在庫存下降、5G、汽車電子訂單強勁下，下半年業績可望明顯回升，周四台積電 ADR 收盤上漲 2.28%。

8. 在金融股部份，周四佔大盤成交比重僅有 3.61%，金融類股指數於 3 月中旬上攻後，近期持續呈現整理格局，權值股 2881 富邦金、2882 國泰金持續弱勢整理格局，整體金融股僅有零星個股表現，5880 合庫金、2884 玉山金較有表現。

9. 至於非金電，周四普遍呈現下跌，製鞋、自行車、汽車相關、成衣表現相對亮眼值得留意外，趨勢偏多、周四稍有回檔的水泥、高股息個股，操作上亦值得留意。製鞋股強勢指標股 9910 豐泰，操作上留意 9904 寶成、9802 鈺齊 - KY；自行車聚焦於 9914 美利達、9921 巨大；成衣聚焦於 1476 儒鴻、1477 聚陽；汽車相關指標股 2207 和泰車、2227 裕日車外，零組件股 1319 東陽、6605 帝寶、2115 六暉 - KY、5288 豐祥 - KY 亦值得留意。趨勢偏多、周四稍有回檔的水泥、高股息個股，操作上留意 1101 台泥、1102 亞泥、5522 遠雄、5508 永信建。

