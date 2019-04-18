奔向千元人民幣的貴州茅台 出現了「賣出」評級

在市場對貴州茅台的一致看好之中，有一家機構的分析師的觀點顯得有些格格不入，而且他短期並沒有調整的打算。

彭博匯總數據顯示，貴州茅台今年迄今累計上漲約六成，在上證 50 指數成份股中漲幅排名第三，僅次於化工龍頭萬華化學。在跟蹤貴州茅台的 39 家機構分析師之中，有 38 人都給出了「買入」評級，唯獨晨星分析師鄭家倫給出了「賣出」評級。

「現在股價漲得比較多，超過公允價值，短期內不會再做調整，要到第二季度業績公佈再看看是否超預期或者不如預期，」鄭家倫接受電話採訪時對茅台的股票價位稱，目前不是長期投資進場好位置，「現在的價格已經消化了直到明年年底的利多。」

鄭家倫給茅台到今年底的目標價只有 830 元人民幣，比 17 日的收盤價隱含 13% 的下行空間，而賣出評級也主要是基於茅台的最新股價已經超過目標價，他解釋說。

他對另一家高端白酒股五糧液看法類似，該股有 31 個「買入」評級，5 個「持有」，鄭家倫是唯二給出「賣出」評級的分析師之一。五糧液年迄今漲幅超過一倍，遠超茅台。

實際上，風格更偏向價值投資、看重長期表現的境外資金，已經在這一方向上採取了行動。前兩個月不斷加倉貴州茅台和五糧液的陸股通北向資金，隨著二者股價大漲，加倉步伐也在 3 月份止步，對五糧液甚至出現了大額賣出。

彭博匯總數據顯示，自 2 月底開始，外資通過陸股通對貴州茅台累計淨賣出金額達 20 億元人民幣，五糧液淨賣出則高達 102 億元，兩家在所有陸股通標的中位居前三。外資對茅台的持股比例於 3 月 5 日達到 9.6% 的紀錄高點後，目前略降至 9.4% 左右；外資在五糧液的持股比例則從 11.1% 的紀錄高點降至 8.3%。

外資主要「是一個獲利了結的結果，前期白酒板塊上漲比較多，可能有一些比它們更有吸引力的板塊，可能會有一些資金調倉，」群益證券分析師顧向君在電話中表示，「和年初相比現在的估值肯定是高了，短期的吸引力確實會低一些。」

彭博數據顯示，貴州茅台未來 12 個月的混合遠期本益比 17 日已升至 27 倍，超出其過去五年均值一個標準差以上，較年初時的大約 19 倍抬升明顯。五糧液的混合遠期本益比則達到 23 倍，同樣高出過去五年均值一個標準差以上，年初時只有 12 倍左右。

全年增速放慢

茅台一季度業績超出市場預期，刺激高盛和摩根士丹利等機構紛紛上調了目標價，看高至千元水平的機構也不在少數。彭博匯總數據顯示，分析師們過去三個月裡對茅台的目標價上調了 24%。五糧液同樣受到追捧，綜合目標價過去三個月上調達到 38%。

儘管在當前價位上貴州茅台不再像年初那般具有吸引力，晨星分析師鄭家倫也表示，他並不擔心茅台的基本面。「茅台的銷量不是太大的問題，因為它還是供不應求，」他說。

不過，一季度超預期可能會有一些季節性因素，「第二季度的出貨量可能會慢一點，」他說，他做的是整年預測，茅台「全年還是成長，只是增速會慢一點。」

彭博匯總分析師一致預期顯示，茅台 2019 和 2020 年經調整淨利潤增速預計分別在 19% 和 17%，比 2018 年的 30% 有所放緩，五糧液今明兩年的淨利潤增速則分別預計在 22% 和 19%，同樣低於其 2018 年的增速 38%