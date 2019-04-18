傳中國政府放寬規定 為車市創利多

市場傳出中國發改委已向汽車產業及相關部門公布新政策，計劃禁止中國地方政府發布新的汽車限購政策，同時要求已經頒布限購措施的城市要改變政策，給予放寬。

同時，針對新能源車，中國發改委要求各地方政府不得對新能源汽車實施限行、限購措施，已實施的則必須取消，且打破各地方政府的保護政策，中國各地一律對新能源汽車核發專用號牌，給予同等優惠待遇。

為解決交通擁擠問題，目前中國有北京、上海、廣州、天津、杭州、深圳等多個城市執行汽車限購政策。若以北京市為例，去年北京小客車限購指標為 10 萬輛，若依照新規定來看，限購令必須放寬，因此今、明兩年北京市的限購指標將分別提高至 15 萬輛及 20 萬輛。

業內人士表示，連續成長 20 多年的中國車市在去年出現衰退，導致市場對於今年車市表現也相當憂慮。不過，從今年 4 月 1 日起開始下調增值稅的新政實施後，大部份車廠立即調降汽車售價，以刺激民眾消費。

若現在加上中國發改委放寬限購汽車的消息，將一改市場原先對於今年中國車市的悲觀看法。

圖: 中汽協, 中國汽車銷售變化 (月度)

廣東證券認為，政策利多，再結合各汽車集團為吸引民眾目光，開始朝向智慧化、電動化轉型，並積極投入新技術發展，因此今年中國車市銷售量有機會上修。