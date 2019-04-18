滬深盤後-陷入高檔盤整 陸三大指數全收黑

中國國務院確定降低小型企業融資成本的政策，五大國營銀行今年要達到標準壓力大，導致銀行類股下挫，此外，發改委針對昨日市場傳出的刺激消費文件，只表示正在了解中，汽車類股出現失望性賣壓，利空消息導致三大指數呈現弱勢整理。

圖: 東方財富網, 上證指數日線圖

截至收盤，上證指數下跌 0.40%，報 3250.20 點；深證成指下跌 0.55%，報 10287.67 點；創業板指下跌 0.75%，報 1704.55 點，市場成交量萎縮，滬深兩市合計成交人民幣 7534 億元。

類股表現中，以氫能源概念表現強勢，德威新材、厚普股份等多檔個股出現漲停。主要因為中國在電解水製氫技術出現重大突破，其穩定性較之前提高近 10 倍，刺激氫燃料電池的未來發展。

鴻海概念股持續走高，鴻海集團董事長郭台銘參選總統的消息持續發酵中，安彩高科、新亞製程漲停鎖死，工業富聯則大漲 9.49%。

圖: 東方財富網, 工業富聯股價日線圖

法人觀點

天風策略指出，中國經濟數據雖然超出預期，但短期對於大盤的效益有限，主要在於投資人需要更大的利多消息刺激，如中美貿易戰和平落幕等。

此外，中國經濟好轉，即使中國人行還不會採取緊縮貨幣政策，但寬鬆貨幣的力道也會比之前預期輕，這對於投資人的情緒會產生一些負面影響。

中原證券表示，隨著銀行，保險，及證券等主流類股下滑，已限制指數快速上漲的機會。目前市場正在找尋低檔補漲的新題材，短線上汽車、煤炭等產業有機會具備這些條件。

