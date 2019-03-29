茅台獲利驚喜 股價創新高

茅台公布去年業績，獲利持續高成長，加上各家券商看好未來營運，其中高盛更上調其目調價突破人民幣 1000 大關，帶動今 (29) 日股價一度大漲近 5%。

圖: 東方財富網，貴州茅台日線圖

2018 年財報重點

營收人民幣 736 億元，年增 26.49%。

淨利人民幣 352 億元，年增 30%。

EPS 人民幣 28.02 元，年增 30%。

配息：每 10 股配發人民幣 145.39 元。

去年生產茅台酒及系列酒基酒產量達 7.02 萬噸，年增 10.08%，其中，茅台酒基酒產量 4.97 萬噸，年增 15.98%；系列酒基酒產量 2.05 萬噸，年減 1.98%。

支撐公司營收近九成的茅台酒，2018 年毛利率達 93.74%，2017 年毛利率為 89.93%。

從持股比例來看，2018 年底香港中央結算（透過陸股通買進的投資人）持有貴州茅台約 9995 萬股，比重 7.96%，為貴州茅台第二大股東。

圖: 公司財報

營運展望

貴州茅台董事長李保芳表示茅台雖然連續 3 年保持高速成長，但是今年仍然依照營收年增 14% 的成長來做計劃，期待實際結果會如同過去一樣優於預期。

此外，李保芳表示，以第一季的營運情況來看，對剩下的三個季度的業績是充滿信心。

目前茅台酒新增產能 6600 噸正在興建中，預估今年底可以完成。完成後，在相當長的時間內將不再考慮擴建，產能將維持在 5.6 萬噸。李保芳指出，因為上游的原物料、環境、資源等因素已支撐不了茅台產能的擴張，未來茅台供不應求會是常態。他初估，目前酒類的供應量不到市場需求的三分之一。

券商觀點

高盛上調貴州茅台目標價至人民幣 1016 元。預計茅台酒 2019 年銷售成長 20%，平均售價提高 15%。

中信證券則表示，貴州茅台業績超出預期。而茅台作為白酒產業龍頭，已建構出品牌為核心的競爭優勢，未來營運將持續受惠於產業升級和集中度提升。因此上調茅台 2019 年及 2020 年 EPS 預估分別達人民幣 33.7，及人民幣 40.3 元，給予 1000 元目標價，維持「買入」評等。

中金公司亦指出，茅台的業績超出預期，主要因為第四季營運高成長所帶動，預估茅台酒出廠價格有進一步提升的空間。考量到茅台酒的產品結構提升，中金認為未來 4～5 年，茅台營收年增將位於 15%～20% 之間。此外，中金上調貴州茅台目標價 10%，達人民幣 990 元。

