永大股臨會今召開 市場派力拼六董、席位過三分之二下午改選董座

永大 (1507) 今天上午 9 點召開股東臨時會，由獨立董事陳世洋主持召開，主要為改選 9 席董事及獨立董事，公司派及市場派都以過半席次為目標，如果市場派取得六席董事，也就是取得席位超過三分之二，則下午立刻舉行董事會改選董事長，如果未能取得的話，依規定於 3 日後舉行董事會，市場派認為，緊急可於 3 日內就召開。台灣日立電梯昨天下午指出，公開收購永大累計應賣股數達到 8900 萬 2841 股，已超過最低收購數量 8850 萬 4328 股，超過公開收購永大最低收購數量 21.66%、參與應賣股數比重達到 21.78%，加上日立已獲得公平會和經濟部投審會核准，日立公開收購永大已成就。



陳世洋指出，日立是善變的，之前就有 2 次改變，一是調降公開收購永大最低數量比重，二是收購價格也從原先每股 60 元提高到 65 元。因此他說合理懷疑，日立說不會再對永大啟動公開收購的說法。他認為，日立未來會再發動另一次公開收購，每股收購價格會更高。



陳世洋表示，若改選取得六席董事，也就是取得席位超過三分之二，則下午立刻舉行董事會改選董事長，如果未能取得的話，則於 15 日後舉行董事會，而新的經營團隊會持續營運永大，若日立再發動收購，新團隊會認真審核日立再次公開收購價格的合理性，包括重估永大土地價值等。

