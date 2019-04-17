台灣日立收購永大持股達21.78% 提前達成最低下限 預計5/2交割

日立收購永大 (1507) 案，繼投審會通過後，今天也獲得公平會核准通過，台灣日立電梯董事長金原慶武指出，截至今天為止，收購數量為 8.9 萬張，持股約 21.78%、已達最低下限 21.66%，提前成就收購數量，預計 5 月 2 日完成交割，若加上日立原有持股 11.7%，則總持股達 33.48%，已超過股權的三分之一。永大即將於明天 (18 日) 召開臨股會，起因於國際電梯大廠日立(Hitachi)、Otis 和 Schindler 均曾向永大董事會表明公開收購前盡職查核意願，但永大獨董陳世洋認為，永大董事會僅同意日立進行 DD，卻排除其它兩家，但 Otis 和 Schindler 這兩家國際電梯公司，在技術、財力、照顧員工方式等，並不輸給日立，且提出更好的收購條件，顯然永大董事會未善盡忠實義務及善良管理人的注意義務，因此提出召開股東臨時會。



台灣日立公開收購永大案成就需要三個條件，包括公平會及投審會的核准，以及收購數量達公司股權三分之一，金原慶武指出，如今三個條件都已經成就。



在股東臨時會召開前夕，台灣日立宣布公開收購永大已達成就最低下限 21.66%，根據公司統計，台灣日立收購持股已達 8.9 萬張，持股約 21.78%，金額約 57.81 億元，距離 4 月 22 日截止日前還會再增加，收購最後數量則預計 5 月 2 日完成交割，若加上日立原有持股 11.7%，則總持股達 33.48%，已超過股權的三分之一，預期將躍升為永大第一大股東。



金原慶武說，日立作爲本公開收購期間唯一收購人，向永大股東提供適宜的出售機會和最佳條件，收購價格為每股 65 元。本公開收購期間，收購價格不會再次發生變動。



針對明天股東臨時會一事，金原慶武表示，一直對臨時股東會召開的合法及必要性都存有質疑，不過公司仍會參加，也會參加董監改選投票，也會提出這場股東臨時會沒有召開必要。



市場人士分析指出，永大明日的股臨會就算最後市場派取得經營權，但這場台灣日立公開收購永大案已達成就條件，不會因此而影響收購案。



針對明天股臨會公司派取得席次的掌握度，金原慶武指出，有信心但希望能取得半數董事席次為目標。而台灣日立目前也沒有計畫做第二次的公開收購，讓股權達到百分之百。



金原慶武強調，日立與永大長期合作關係，永大 1966 年成立，日立 1968 年參股進入永大，永大銷售及代理日立產品，加速推動中國大陸及亞州電梯事業。

