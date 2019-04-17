公開收購永大條件成就 台灣日立：有信心明股臨會取得過半席次

日商日立申請藉由國內事業台灣日立，轉投資取得電梯大廠永大 (1507-TW) 股權一案，已獲經濟部投審會與公平會通過，今 (17) 日也達到公開收購成就，應賣股數超過最低收購股數，持股比例已達 33.48％，日立也將參與明 (18) 日股東臨時會，有信心能取得過半席次，也認為後續應賣股數將持續增加，但目前沒有計畫啟動第二次公開收購。

除在今日獲公平會通過收購永大案外，截至今日為止，該公開收購案應賣股數已達預定下限，應賣股數達逾 8.9 萬張，已超過最低收購數量 88504 張股票，成就條件已滿足，將於 22 日的公開收購截止日前，繼續接受股東應賣，並於 5 月 2 日完成交割。

日立指出，截至今日為止，已應賣持股達 21.78%，加上日立原先持有的 11.7%，日立共持股 33.48%，已成為永大最大單一股東。不過，由於已應賣持股要待 5 月 2 日才能完成交割，因此，在明 (18) 日股東臨時會上，日立無法行使股東權益。

對此，台灣日立電梯董事長金原慶武認為，市場派利用公開收購的時間差，來召開股東臨時會，讓日立無法行使股東權益，但明日仍會參與投票，也會在股東臨時會上提出沒必要召開的立場，盼明日董事席次能過半，取得的席次越多越好，且對此有信心，「不覺得明天會輸」。

金原慶武強調，永大目前的董事會團隊，將公司經營得很好，他認為，沒有必要去變動經營權。

金原慶武指出，目前已達成公開收購成就條件，預期在公開收購截止日前，應賣股數還會再增加，盼能取得過半持股，但目前沒有計畫進行第二次公開收購，因後續變數仍太多，會待股東臨時會結果出爐後，再評估下一步。