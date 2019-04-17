櫻花季好強！3月訪日外國遊客創新高

日本政府觀光局 (JNTO) 在週三 (17 日) 發表了，2019 年 3 月的訪日外國人觀光客人數。較去年同期增加 5.8% 至 276 萬 100 人，也更新了有史以來 3 月份的最高人數紀錄。為了賞櫻而來到日本的觀光客大增，而日本各種春天的旅遊行銷活動也出現令人滿意的成效。

以國別來看，中國年增 16.2% 至 63 萬 1300 人，為最大宗。日本在觀光簽證的發放條件上較過去寬鬆，也因而帶動了自由行的觀光市場。

美國方面年增 17% 至 17 萬 6600 人，創下單月最高紀錄。由於適逢日本的櫻花季節，也因此拉升了赴日旅遊的需求。

而除了美國之外，印度、加拿大、英國、德國，也都紛紛創下單月最高紀錄。

然而在韓國觀光客方面，由於經濟狀況趨緩，還有越南等東南亞國家的人氣上升，訪日遊客人數年減 5.4% 至 58 萬 5600 人。

中國遊客在日消費力道減弱 (圖: AFP)

另外由日本觀光廳在同日所發表的 2019 年第一季 (1 – 3 月) 的訪日外國人消費動向調查 (快報值) 指出，觀光客在這段期間共為日本帶來了 1 兆 1182 億日圓的觀光財。較去年同期增加 2.6%。

伴隨著訪日遊客的增加，在日購物、食宿等的消費金額也順勢出現增長。

就國別來看，中國觀光客的消費占了整體的 36% 至 4021 億日圓，同樣為最大宗。其次為台灣的 1501 億日圓，以及韓國的 1479 億日圓。

而在人均消費金額方面，則是出現了減少的情形。平均每位國外遊客在日本的消費金額，年減 5.9% 至 14 萬 3206 日圓。當中，每一名中國遊客的平均消費金額年減 12.3% 至 20 萬 7235 日圓。