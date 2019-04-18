Galaxy Fold 螢幕有缺陷！三星測評用戶上網 PO 災情

週三 (17 日) 三星 Galaxy Fold 摺疊手機的測評用戶紛紛傳出災情，稱這款手機螢幕用不到一兩天就壞了，意外出現斷開連結並永久閃爍。
三星 Galaxy Fold 摺疊手機科技部落客 Dieter Bohn 週三發文表示，Galaxy Fold 出現缺陷，營幕摺疊處凸起導致畫面扭曲。Dieter Bohn 稱，這是在他不小心將螢幕保護膜撕下後發生的。
外媒編輯 Mark Gurman 推文表示：「我的 Galaxy Fold 螢幕目前已完全壞掉，短短兩天之內就不能用了，我很難想像這種現象是否普遍存在。」
三星發言人週三曾警告不要拆除螢幕保護膜，然而外媒編輯 Todd Haselton 表示：「我並沒有拆除這個保護膜，但左半邊的螢幕卻也無法正常工作，一直出現閃爍。」
2 月底三星首度發表 Galaxy Fold，上週末開始接受 Galaxy Fold 預訂，海外售價 1980 美元 (約台幣 61000) 要價不菲，然而目前該手機的螢幕使用良率似乎令人堪憂。
台灣三星官網發布預告表示，計畫在 4 月 25 日舉辦一場 Galaxy Fold 鑑賞會，並在當日公布價格和開賣日期等細節。