日本對中出口減少9.4% 電子零件需求轉弱

日本財務省在週三 (17 日) 公布了 2019 年 3 月的貿易統計快報，出口方面年減 2.4% 至 7 兆 2013 億日圓，連續 4 個月衰退。出口到中國的金屬加工機械，以及電子相關零件出現減少。進口方面，在 3 月時年增 1.1% 至 6 兆 6728 億日圓。從法國進口的航空器等，拉高了進口金額。在整體進出口表現上，為 5285 億日圓的順差。

日本雖然連續 2 個月出現貿易順差，但由於出口額的減少，順差較去年同期大幅衰退 32.6%。

而在日本 2018 年度貿易收支表現方面，出口年增 1.9% 至 80 兆 7088 億日圓，進口年增 7.1% 至 82 兆 2943 億日圓。出現近 3 年來的首次入超，為 1 兆 5854 億日圓的貿易赤字。

日本 2018 年度出現近 3 年來的首次入超，為 1 兆 5854 億日圓的貿易赤字。 (圖: AFP)

在景氣持續趨緩的中國市場方面，日本 3 月出口到中國的貨品金額較去年同期減少 9.4% 至 1 兆 3046 億日圓。當中，金屬加工機械減少了 43.8%、液晶零件等科學光學機器減少 23.7%、半導體製造裝置減少 16.1%。

而中國市場的萎縮，也給全球貿易帶來了不少影響。根據 WTO 的觀察，2018 年的全球貿易量為年增 3.0%，低於 2018 年 9 月時的預測值 3.9%。也反映出 2018 年後半期發生的美中貿易戰，為全球經濟所帶來的劇烈影響。

中國國家統計局在週三 (17 日) 所發表的 2019 年 Q1(1 – 3 月) 的 GDP 成長率為 6.4%，與上季維持相同水準。中國政府的景氣刺激政策，雖在企業投資方面出現成效，但是個人消費則依然未見好轉。

日本農林中金總合研究所的研究員南武志指出「中國國內消費缺乏動能，日本的出口不會出現大幅增長的情況」。

而法國巴黎證券的首席經濟學者河野龍太郎表示「去年秋天之後，出口到中國的資本財大幅滑落，日本經濟也呈現趨緩的傾向」。