觀光局計畫打造台灣成亞洲郵輪研究重鎮 雄獅可望受惠

交通部觀光局今 (20) 日與高雄餐旅大學、海洋大學和高雄科技大學簽訂「台灣郵輪研究發展合作備忘錄」，目標將台灣打造成亞洲郵輪研究重鎮，交通部觀光局局長周永暉表示，郵輪市場是台灣 2020 觀光發展重點項目；法人指出，載郵輪市場持續成長下，國內最大旅行社雄獅 (2731-TW) 將持續作為最大受惠者。

據統計，台灣去年國際郵輪旅客突破 120 萬人次大關，年增幅達 20%，今年相當有可看性的是，亞洲最大郵輪集團雲頂郵輪集團旗下星夢郵輪最新成員「探索夢號」3 月將以基隆為母港首航，「世界夢號」也將在夏季首度來台。

觀光局說明，與國內三所大學合作後，將更精準了解我國以及鄰近郵輪消費市場資訊、亞洲郵輪市場未來發展潛力，並藉此推展台灣和國際間郵輪發展的學術與實務交流合作，未來將持續鼓勵郵輪公司亞洲航線增加停靠台灣，吸引世界郵輪來台靠泊帶動觀光。

觀光局進一步指出，台灣在 2018 年已超越新加坡成為亞洲第 2 大郵輪客源市場，而各重要國際郵輪公司紛紛在彎靠台灣之外，也增加由台灣出發的航次。

瞄準此成長趨勢，雄獅近年來積極推廣郵輪旅遊有成，去年郵輪賞櫻行程創下銷售佳績，2017 年郵輪營收達約 5.5 億元，2018 年郵輪營收近 8 億元，預計今年在獨包 5 航次挹注下，整體郵輪營收貢獻上看 10 億元，維持每年強勁成長表現，是最主要的受惠業者。