〈房產〉廣運中壢廠資產26億元賣給台達電 挹注EPS 7.63元

廣運機械 (6125-TW) 集團自動化設備及電子 EMS 業務正在成長，旗下子公司太極能源 (4934-TW) 也因應市場變化，將台灣及昆山的產能遷往越南，廣運桃園中壢廠近萬坪土地及廠房，今 (17) 日以 25.68 億元，賣給台達電 (2308-TW)，處分利益估達 19 億元，可望貢獻每股純益約 7.63 元。

廣運原持有中壢廠萬坪土地及廠房，持有成本 5.23 億元，今日正式簽約交易，廣運預估，處分利益約 19 億元，貢獻廣運每股獲利高達 7.63 元，預估在第 2 季入帳。

廣運已在 2018 年處分台南學甲廠土地及廠房資產，該筆土地處分給大型冷凍物流業者基富食品，挹注去年獲利 2.04 億元，今日宣布以 25.68 億元賣出桃園中壢廠不動產，有助挹注現金流及今年獲利；此外，廣運也計劃，出售旗下子公司廣運機電 (蘇州) 位於蘇州工業園區圓融時代廣場不動產，目前也正在接洽買方之中。

廣運中壢廠現有土地及廠房，是廣運 2003 年購自台灣飛利浦電子公司，土地 9726 坪，廠房 1.24 萬坪，由於廣運現有新北新瑞芳廠可運用，因此將桃園中壢廠土地及廠房租給子公司太極能源使用，但太極能源將在今年 6 月完成越南第二階段的產能建置，也將自該廠遷出，於是廣運董事會決議，處分中壢廠資產，由台達電承接。

這也是台達電繼去年以 20.6 億元購入中壢工業區內 8000 坪土地擴建廠房後，在中壢的另一大手筆工業不動產投資。

廣運子公司太極能源將在台灣中壢及昆山產能遷往越南，今年 6 月可望完成第二階段產能建置，預計開出 200MW 的高效晶片及 450MW 的多晶電池晶片。