深耕加州 美國第一銀行第7家分行開業

第一金 (2892) 旗下一銀的銀行業務版圖再擴大，子銀行美國第一銀行新增第 7 個營運據點，加州奇諾岡分行於今日正式開業營運，未來將以存款、放款、進出口貿易融資及匯兌等業務為主。美國第一銀行由一銀百分百投資的子銀行，成立於 1997 年，目前於加州設有阿罕布拉、工業市、矽谷、爾灣、亞凱迪亞及佛利蒙等 6 家分行，營運規模及經營績效逐年成長，2018 年底資產規模達 6 億美元。業務方面，2015 年開辦中小企業保證貸款業務，2016 年開辦房貸業務，2017 年增加提供州政府保證中小企業貸款業務。



一銀表示，德國法蘭克福分行、美國休士頓分行可望於今年開業，美國子行持續擴增規模，預計再增設 1 家分行。此外，今年除申設印尼雅加達辦事處，柬埔寨預計再開 2 家支行，期望串連海內外經營據點，提供加值型跨境金融服務。